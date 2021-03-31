淘宝购物车全面升级 容量永久提升至200

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淘宝购物车全面升级 容量永久提升至200

2021-03-31 13:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:近段时间，造车成为大热话题，不少互联网企业涌入了原本只属于传统车企的赛道。包括了:百度、小米、阿里等等。

而就在今日，淘宝也来趁“造车”热度，宣布购物车全面升级。

淘宝称，根据用户“清空购物车”需求，特别放大了“删除”按钮，并新增“降价涌知”功能，方便消费者快速找到降价商品。

QQ截图20210331133600.jpg

同时，淘宝购物车的容量也从120永久提升至200。

据悉，淘宝将邀请部分购物车“长期满载”的消费者参与扩容测试。

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