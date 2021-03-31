淘宝购物车全面升级 容量永久提升至200

站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:近段时间，造车成为大热话题，不少互联网企业涌入了原本只属于传统车企的赛道。包括了:百度、小米、阿里等等。
而就在今日，淘宝也来趁“造车”热度，宣布购物车全面升级。
淘宝称，根据用户“清空购物车”需求，特别放大了“删除”按钮，并新增“降价涌知”功能，方便消费者快速找到降价商品。
同时，淘宝购物车的容量也从120永久提升至200。
据悉，淘宝将邀请部分购物车“长期满载”的消费者参与扩容测试。
站长之家（ChinaZ.com）3月31日 消息:近段时间，造车成为大热话题，不少互联网企业涌入了原本只属于传统车企的赛道。包括了:百度、小米、阿里等等。
而就在今日，淘宝也来趁“造车”热度，宣布购物车全面升级。
淘宝称，根据用户“清空购物车”需求，特别放大了“删除”按钮，并新增“降价涌知”功能，方便消费者快速找到降价商品。
同时，淘宝购物车的容量也从120永久提升至200。
据悉，淘宝将邀请部分购物车“长期满载”的消费者参与扩容测试。
淘宝联盟官方发布了禁推“购物金”类目的公告。根据公告，类目具体名称为“购物金”，该类目内所包含的“购物金”商品为非真实购物商品，不再支持淘宝客渠道推广，将不再进行跟踪结算（任意方式均不跟踪结算）。 禁推生效时间:2021年3月24日
有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。就在刚刚，有消息人士爆料称，淘宝特价版已经注册了微信小程序，且小程序上线后将支持用户使用微信支付付款。
今日上午，社交平台上有不少网友吐槽“淘宝崩了?我正逛得嗨呢，怎么回事!”“页面无法正常显示”、“无法刷新”等，而这也让 “淘宝崩了”登上了今天的热搜。站长之家登录查看，发现目前已经恢复，网友可以正常使用。对此，淘宝官方在微博上回应称，“周五摸了个鱼都被你们发现了?”
据彭博报道，知情人士透露，阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序。
日前淘宝联盟联合淘宝特价版为淘宝客和联盟合作伙伴，推出了淘宝特价版推广加码补贴政策，部分商品佣金高达30%。
天眼查 App 显示，2021年3月29日，杭州拣值了软件有限公司成立，注册资本 5 亿，法定代表人为汪海，“拣值了”曾为淘宝特价版微信小程序的名称。
天猫38节已经正式启动，对于淘宝客来说最关心的当然是活动期间的收益情况。日前，淘宝联盟官方宣布在电脑端pub后台和联盟APP无线版同步上线淘宝客实时收益直播间。
3月9日，淘宝官方宣布，悬赏100万征集沙雕故事，包括但不限于淘宝沙雕商品、爆笑买家秀、奇葩客服对话、问大家神回复、买家和卖家故事等。据悉，淘宝将在3月23日推出首期《淘宝沙雕故事会》，入选沙雕故事根据品相可获得相应奖金:金雕奖23333元/位，银雕奖2333元/位，铜雕奖233元/位。
站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:淘宝联盟官方宣布联合淘宝特价版，面向所有淘宝客和联盟合作伙伴，推出淘宝特价版推广加码补贴政策。据悉，在淘宝特价版原有拉新政策基础上，结合联盟业务，释放三大红利:1、淘宝特价版拉新CPA红利，有CPA数据后台支持;2、淘宝特价版长周期锁佣，C端新用户锁粉（180天），老用户染色(60天);3、淘宝特价版订单补贴，有基础补贴和进阶补贴，结合特价版特惠商品，联盟各种能力玩法，充分让利给联?
淘宝特价版最近越来越火，很多东西都是非常低价格在卖，所以现在就有非常多人产生疑问，这个淘宝的特价版靠谱吗？上面的东西是正品吗？下面就来为大家分享一下心得。
最近传出了一个重磅消息:淘宝特价版要出微信小程序了!媒体向淘宝特价版客服求证的时候，客服表示“还在内部使用，测试好了就会上线”:
今天，淘宝发布《正月剃头报告》的数据显示，整个正月，有335万人上淘宝买了理发器，4万人在淘宝买植发服务。官方调侃到，这是一份让舅舅哭笑不得的报告。
“首先，我们确实是提交了申请;第二，我们也希望和腾讯合作;第三，确实没有审批。”3月25日，阿里巴巴副总裁、C2M事业部总经理汪海用三句话回应了外界对淘宝特价版接入小程序的种种猜测。
淘宝特价版并非重新复制一遍淘宝的运营模式。相比天猫、淘宝“千人千面”运营逻辑，淘宝特价版采用的是大流量爆款轻运营模式，更灵活更容易转身。
我们从运营模式，赛道的选择，业务的介绍，创业的经历，对普通创业者的建议，对淘客市场的分析，对中小淘宝客和新手淘宝客的建议，和踩坑经历，做了一个全面的问答和解答。
有多家媒体爆料称，阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序。并在特定场景下支持淘宝特价版APP端的微信支付等支付通道。目前，淘宝特价版微信小程序还在内部试用，处于测试和完善的阶段，完善后才会上线。
店宝宝获悉，历时半个月，“淘宝丑东西大赛”征集和评选于近日落下帷幕。颁奖盛典以直播的形式在线上举行，淘宝为网友评选出来的5个“丑东西”分别颁发了奖杯：老虎上山连裤袜、疯狂外星人公仔、绿鱼人头套、长腿风筝以及买家秀里的羊毛毡。其中，全体买家的羊毛毡获得了今年“丑东西”大赛最重磅的奖项“拔得头丑”奖。店宝宝了解到，“丑东西”评选的联合发起方包括豆瓣丑东西保护协会小组、即刻辣眼睛设计中心圈子以及造物神榜?
淘宝特价版最近挺火的，很多卖家都打算在特价版上开店，但是不清楚到底要不要保证金押金，那么下面就来为大家分享一下淘宝特价版的保证金押金的规则。
淘宝苦微信、拼多多久已!不久前传闻，淘宝特价版小程序即将在微信上线，同时淘宝特价版app内将部分支持微信支付。
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