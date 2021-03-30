20位乡村校长入选2020乡村校长，2021年“乡村教育人才计划”启动报名

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20位乡村校长入选2020乡村校长，2021年“乡村教育人才计划”启动报名

2021-03-30 15:01 · 稿源：站长之家

3月30日，2021年“乡村教育人才计划”启动报名。据了解，3月30日至5月30日，包括乡村校长计划、乡村教师计划和乡村师范生计划在内的乡村教育人才计划公益项目，面向全国的乡村教师、校长和投身乡村教育的应届师范生开放新一届的申报。申报材料统一通过马云公益基金会官网（www.mayun.xin）提交，项目进展等相关信息将统一通过官网发布。同时，2020年乡村校长计划20名入选校长名单同步公布。

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图为“借眼”授课28年的乡村教师卢文建在课堂上讲课，2020年他获得“乡村教师奖”

据了解，申报的教师或校长须满足以下条件:在3月30日前，在乡镇及以下义务教育阶段的学校连续任教或担任正职校长职务（含教学点负责人）3年及以上;乡村师范生计划的申报者须是2021届师范毕业生，并在9月15日前成为乡镇及以下义务教育阶段内的乡村学校在编教师。同时，所有申报者均无任何违纪违法行为。

上述三个项目一经入选，每位入选乡村校长将获得总计50万元的支持，每位入选乡村教师或乡村师范生将获得总计10万元的支持。此外，申报者需要承诺未来服务乡村教育的时长，如乡村教师或校长入选后，需承诺在乡村学校一线任教或在校长岗位上至少满三年，入选的师范生需要承诺未来五年内持续服务乡村教育。入选者一旦中途退出，项目将终止支持。 

需要提醒的是，申报的截止日期是5月30日24:00，参与申报的老师需登录项目申报网站，完整填写申报资料，别错过最终的申报日期!

与乡村教育人才计划申报须知一同公布的还有2020年乡村校长计划入选乡村校长的名单。他们从去年3月开始申报到现在，近一年的时间，经历了材料提交、电话面试、视频面试和现场评审等环节，前后经过37位志愿者的实地探访及92位评委的独立打分，20位校长最终入选。

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图为2020年乡村校长计划在杭州师范大学的终评现场

入选校长来自全国16个省份，平均年龄44岁，平均服务乡村教育的时间是23年。最年轻的仅有30岁，已担任正职校长职务5年。其中还有一位入选校长黄国荣是自乡村校长计划启动以来，第一位入选的特殊教育学校的校长。

黄国荣今年31岁，已担任校长5年。截至今年3月底，该校有188名有智力障碍的学生，其中住校生97人，送教上门91人，16位在职教师中80%以上都是特殊教育专业毕业。

“我观察到了之前乡村校长计划的入选者，从来没有特殊教育学校的校长加入，想趁这个机会多宣传特殊教育，让更多的人多关注特殊教育，多关注特殊孩子。”黄国荣毫不避讳他的申报初衷，“就是想借助这个平台，让全国更多的人了解特殊教育是怎么一回事。”

乡村教育计划简介:

马云公益基金会自2014年成立以来，围绕乡村教育相继开展了乡村教师计划、乡村校长计划、乡村师范生计划和乡村寄宿制学校计划等公益项目。6年来，乡村教师计划、乡村校长计划和乡村师范生计划已在全国各地评选了600名乡村教师、80名乡村校长、200名投身乡村教育的师范毕业生，为他们提供了资助和专业技能提升支持;乡村寄宿制学校计划助力了云南镇雄、河北青龙、江西寻乌、贵州普安、四川凉山州和浙江桐庐等地完成了15所乡村寄宿制学校改建工作，为乡村师生打造更好的生活、学习和公共活动空间，帮助乡村儿童享受到更加多元完善的教育资源，让乡村儿童健康快乐成长。

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