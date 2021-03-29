小米春季新品发布会：全球首发80W无线充电座 售价499元

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小米春季新品发布会：全球首发80W无线充电座 售价499元

2021-03-29 20:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米春季发布会正式举行，除了发布小米11Pro机型，发布会现场还全球首发了80W无线充电座。

据悉，新款无线充电座采用曲面风道，高效散热。双线圈设计，卧立两用。其支持一键开启疾速模式，提速15%。

据悉，小米80W无线充电座套装包括:80W无线充电座 +120W充电器，售价为499元。

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