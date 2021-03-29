小米春季新品发布会：全球首发80W无线充电座 售价499元

近年来，伴随着5G与AI技术的蓬勃发展，智能化已成为当下家电行业一大发展趋势。智能家电何其多，究竟什么样的智能产品，才算真正“懂”消费者的需求呢?据大国品牌TCL宣布， 3月9日15:00将正式举办“智慧科技更懂你”2021春季新品线上发布会。今年的TCL又将会为我们带来什么样的智能新品？下面请跟着笔者一起“一探究竟”。2019年，TCL首次对外发布了AIxIoT 的战略，希望能以智慧显示为核心，实现TCL全品类智能终端全场景互联。从目