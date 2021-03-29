小米春季新品发布会：全球首发80W无线充电座 售价499元

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米春季发布会正式举行，除了发布小米11Pro机型，发布会现场还全球首发了80W无线充电座。
据悉，新款无线充电座采用曲面风道，高效散热。双线圈设计，卧立两用。其支持一键开启疾速模式，提速15%。
据悉，小米80W无线充电座套装包括:80W无线充电座 +120W充电器，售价为499元。
站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:今天晚上，小米春季发布会正式举行，除了发布小米11Pro机型，发布会现场还全球首发了80W无线充电座。
据悉，新款无线充电座采用曲面风道，高效散热。双线圈设计，卧立两用。其支持一键开启疾速模式，提速15%。
据悉，小米80W无线充电座套装包括:80W无线充电座 +120W充电器，售价为499元。
今天早上，雷军在官方公众号宣布，小米春季新品发布会将于3月29日举行。本次发布会主题为“生生不息”，雷军将于下周一19:30“讲述”新小米新故事。
据小米 CEO 雷军微博表示，小米春季发布会的内容已经做了大量的精简，部分产品将会直接在微博上发布。但今晚召开的小米春季新品发布会将至少需要4个小时。
今天小米官方宣布，小米春季新品发布会，3月29日19点30分见。本次发布会的主题是「生生不息，有些重要的事想要告诉你」，海报上是雷军在奔跑。
近年来，伴随着5G与AI技术的蓬勃发展，智能化已成为当下家电行业一大发展趋势。智能家电何其多，究竟什么样的智能产品，才算真正“懂”消费者的需求呢?据大国品牌TCL宣布， 3月9日15:00将正式举办“智慧科技更懂你”2021春季新品线上发布会。今年的TCL又将会为我们带来什么样的智能新品？下面请跟着笔者一起“一探究竟”。2019年，TCL首次对外发布了AIxIoT 的战略，希望能以智慧显示为核心，实现TCL全品类智能终端全场景互联。从目
小米有望在小米11Pro旗舰机上使用更强性能的配置，比如说更快的充电速度。近日就有一款型号为“MDY-12-EF”的小米充电器获得3C认证，疑似将在小米11Pro上使用。
Everybody看这里!黑科技大咖索尼 2021 电视新品来袭! 3 月 23 日上午 9 点 30 分，“认知创‘芯’ 音画未来—— 2021 索尼电视春季发布会”即将召开，不仅有大家期待已久的BRAVIA XR电视正式发布，还会有索尼黑科技新鲜亮相。这些即将同步登陆AWE展会的索尼电视与黑科技，相信能让大家一饱眼福，感受到索尼科技创新带来的魅力。精彩内容，不容错过!AR增强现实、VR虚拟现实等与众不同视觉显示新方式，以更具沉浸感、更逼真的效果，?
2021年3月18日，普渡科技以“绽放”为主题，在北京隆重召开2021春季新品发布会，现场发布了“葫芦”和“闪电匣”两款重磅新品，引发业内热烈反响。“机器人拒绝噱头”发布会上，普渡科技创始人兼CEO张涛发表演讲。张涛指出，任何成功没有捷径，机器人行业拒绝噱头，踏实做好技术和产品，做对社会有用的机器人，是普渡始终的追求。在这个重视技术创新的领域中，得以稳步前行的皆是专注踏实的企业。自2016年创立以来，普渡科技坚持以
如果大家手头已经有很多充电器了，建议买标准版，不过小米这次还是挺厚道，同样推出了充电套装版，标配67W快充头，价值129元，但套装不额外收费，依然0元购。
一加官方今天宣布，将会在 3 月 24 日下午 14 点于上海东方体育中心举办 OnePlus9 系列新品发布会。一加科技 CEO、一加手机创始人刘作虎表示，「这是一加八年旗舰集大成之作，今年当之无愧的『影像机皇』」。
“科技的巧思源自生活的灵犀。添可用智能科技创造清洁、美护、厨电新赛道，走过一场 23 年科技创新之旅。” 3 月 4 日，“万物新生 智领未来” 2021 年添可智能新品线上发布，品牌知行合一，将高精尖的科学和非凡技术应用于平凡生活，以智能眼部美容仪、智能美发梳和智能洗地机新品再次拓宽品牌清洁和美护品类智能生活电器新赛道，强化高端、智能科技、人文时尚的品牌形象。品牌创始人钱东奇、代言人钟汉良再次联合，为网友带来有?
3月27日下午6时，月影家居携手人民日报、家居头部媒体以及多家主流媒体，以“月影全铜灯 家居新饰代”为主题举办新品发布会，特邀国民女神佟丽娅做客月影直播间，距离佟丽娅直播还剩2天,请持续关注月影直播间，看明星直播，赢超多惊喜好礼！用户消费在升级，对家装美学的需求也在升级，为了迎合这种需求，家居照明也将迎来一场美学性的革命。从功能照明时代到装饰时代，月影家居始终坚信设计让生活更美好，致力于把最优质、最实惠?
海外爆料用户Tipster Evan Blass提供了一份三星电子在2021年的新品发布时间表，这份时间表包括了Galaxy A以及未来多个手机、平板、电脑等产品的发布时间。
海外博主爆料称苹果将在3月23日举行春季新品发布会，届时会发布多款硬件产品。包括AirPods3、iPad Pro2021款、蓝牙追踪器等，但是消息显示，这次发布会不会发布AirPods3。
小米将会在下周一（3月29日）召开春季新品发布会，小米11Ultra、小米11Pro将正式亮相，这也是小米目前顶级的高端旗舰产品。
3月27日下午6时，以“月影全铜灯 家居新饰代”为主题的月影家居新品发布会将在上海壹秀隆重举行。此次发布会现场有国民女神佟丽娅为大家揭秘行业国民价，人民日报APP作为本次活动的支持媒体将对整个发布会现场进行全程直播。人民日报强大背书，权威媒体助力品牌发声此次月影家居新品发布会由人民日报作为支持媒体，人民日报会对新品发布会做现场的同步直播以及新闻报道，强大的主流媒体权威背书，将持续扩大品牌声量，铸造品牌影响
3月27日下午6时，家居照明行业领导品牌月影家居，将于上海壹秀举行2021新品发布会，此次发布会邀请国民女神佟丽娅为月影星推官揭晓灯饰行业国民价，距离佟丽娅重新定义行业国民价还有3天，敬请期待！本次发布会以“月影全铜灯 家居新饰代”为主题，深度剖析灯饰行业的发展趋势，洞察家居照明进入4.0时代的消费需求，提出行业迭代论，并推出颠覆行业价格的1999元全铜灯具全屋套餐。除了邀请国民女神佟丽娅亲临发布会现场，发布会现?
当下，“智能家居”逐渐成为了泛家居行业的高频词汇，高频的背后“透露”着一个关键词:变革。而作为家居照明行业中的领军品牌——月影家居，在风口到来之前早已做好准备，抢先布局。下午18:00，月影家居2021新品发布会在上海壹秀隆重举行，此次新品发布会以“月影全铜灯家居新饰代”为主题，活动现场邀请了国民女神佟丽娅为我们揭晓1999元全铜灯具全屋套餐，重新定义行业国民价。业界大咖、家装设计师以及媒体人等参与了此次新品发
2020 年的疫情让数以万计的“厨房绝缘体”解锁自己的厨艺技能，让厨房变成了继客厅之后，家庭生活中又一个正发生巨大变化的科技新战场。站在科技涌动的潮头之上，未来厨房的图景在人们眼前慢慢展开——一个崭新的“新家庭中心”正迎面而来。2021 AWE前夕，厨电科技的头号玩家方太带着对厨电科技新十年的思考，邀请中国家用电器协会副理事长徐东生、清华大学环境学院副教授、中国环境学会大气分会副秘书长马永亮、产业观察家、财经?
3 月 16 日，黑鲨游戏手机正式官宣，开启新品“突破战力”之旅——黑鲨 4 系列将于 3 月 23 日正式发布。黑鲨新品消息终于在万众期待中公布，从官宣海报上看细节点满满，首先是“突破战力”的海报主题和 3 月 23 日发布会日期，“突破战力”有打破上限的意思，意味着黑鲨想在触碰到业界天花板后，凭借黑鲨 4 系列打破行业“枷锁”，不断攀越更高的巅峰。其次是主画面人物元素，在炫酷多彩的主色调海报中，玩家使用黑鲨 4 进行游戏?
苹果公司通常会在春季举行一场硬件产品发布会，去年的发布会因为疫情原因被推迟到4月份才举行，今年第一场发布会则有望在3月份举行，根据海外爆料者Jon Prosser的消息，在3月23日苹果春季发布会将召开。
据报告显示，华为目前已经收到了出售荣耀买方支付的100亿人民币的定金。原本荣耀终端有限公司100%的股权于2020年11月17日变更至深圳智信名下。受疫..
据路透报道，知情人士称，字节跳动正在商讨抖音在纽约或香港上市的可能性。此外，字节跳动还一直考虑将今日头条等中国业务在港交所或科创板上市。..
据晚点LatePost报道，小鹏汽车CMO（首席营销官）熊青云已因个人及家庭原因于近期离职，这一岗位暂时无人接任。截至目前，小鹏汽车内部仅剩两大“C..
昨天的发布会上，小米正式公布了新LOGO，不过在很多人看来只是方角变圆角，还有不少网友调侃雷军被骗了X百万。对此，小米官方今天就新LOGO背后的思..
不久前，华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁段孟然曾表示，华为鸿蒙OS2.0Beta3将从3月31日起推送升级。今日晚间，据博主@魔法科技君消息，..
根据市场调查机构 Canalys 今天分享的最新数据，苹果“智能个人音频”（包括 AirPods 和 Beats 耳机）在2020年全年的出货量预估为1.089亿台，相比..
正如预期的那样，适用于 iOS 和 Android 的 Cortana 应用已经停用，并结束了对第三方 Cortana 技能的所有支持。这标着移动端 Cortana 正式退出历史..
曾经在位居全球前五大智能手机厂商的LG电子，正遭遇前所未有的困难局面。据最新消息，LG手机业务出售谈判告吹，潜在的买方已经失去兴趣。..
3月30日，“总有新可能”奥哲品牌全新升级暨新品发布于线上召开。会上，奥哲宣布了新一轮面向未来的升级，不仅公布了全新的品牌形象及品牌主张，还..
3 月 13 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“‘十四五’规划纲要”）发布，在单列的“..
随着越来越多的手机取消了耳机孔，我们打游戏也就只能搭配蓝牙耳机了。现在随着技术不断升级，支持低延迟、能听声辨位的手游耳机逐渐火热起来。今..
从中端酒店行业发展的市场环境来看，消费者的需求正在不断升级。作为中端酒店行业之中的引领者，全季酒店以为消费者提供高品质服务为宗旨，竭诚为..
对于大部分人来说，选购蓝牙耳机时对音质的注重程度会远高于其他性能方面，毕竟作为一款耳机最重要的就是声音呈现效果了。之前蓝牙耳机一直不温不..
2021 年3 月30 日，云朵课堂联合创始人王庆在“EICD2021 中国民办教育大会”上发表了《培训机构如何用技术创新实现全流程管理》为主题的演讲，活动..
3 月 31 日下午，华为通过线上活动公布了 2020 年经营业绩。在采访环节，华为轮值董事长胡厚崑表示：“由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不..
CF在4月开启了最新的枪王自助餐的活动，这个活动大家还是很熟悉的，一些小伙伴还不清楚枪王自助餐的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。..
随着应用技术的发展，无线耳机取代有线耳机是必然的趋势，无线耳机的自由佩戴更符合我们轻快便捷的生活节奏。其实现在就有不少人开始使用无线耳机..
最近几年，蓝牙耳机的功能逐渐多样化，各方面的技术都已经非常成熟，不仅是外观上，还包括耳机的材质、音质、芯片，蓝牙稳定性，那么面对市面上琳..
越来越多的父母从孩子一降生便开始关注早教问题，早期教育是根据婴幼儿（0-3岁）生长发育规律及心理发育特点，通过以游戏结合教具的形式，对婴幼儿..
“二胎”政策开放以后，许多家庭迎来二宝，父母很难同时照顾2个孩子，而祖辈往往年岁已高，没有时间和精力照顾小孩。职业妈妈还要返回职场工作，“..