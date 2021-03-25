iQOO Z3正式发布：骁龙768G+55W闪充 售价1699元起

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:今晚，智能手机品牌iQOO召开新品发布会，正式推出千元性能机iQOO Z3。55W闪充、120Hz竞速屏，售价1699元起。

外观方面，iQOO Z3sh设计上e基本沿用了iQOO的家族式设计，曲面背盖与稍宽一些的矩阵摄像头排列，属于当前的主流设计，拥有星云和深空两种配色。

在配置方面，作为千元机中的性能代表，iQOO Z3有着相当均衡的性能配置，性能核心为骁龙768G，采用7nm制程工艺打造，1+1+6的三丛集CPU架构，大核基于Cortex-A76，最高主频2.8GHz，GPU为频率提升的Adreno620，性能相比大家熟悉的骁龙765G提升15%。

拍照方面，iQOO Z3带来了6400万超清全场景三摄带来超清照片、4K/60fps视频拍摄和多场景拍摄功能，支持1080p视频超级防抖、智能运动追焦、大电影模式以及一键Vlog。

续航方面，iQOO Z3带来55W闪充，至快52分钟将4400mAh大电池充至100%电量。

售价方面，iQOO Z3提供3个版本，6GB+128GB版本售价1699元，8GB+128GB版本售价1799元，8GB+256GB版本售价1999元。