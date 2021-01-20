宁德时代回应合资工厂发生爆炸：仅参股 未参与生产运营

辞旧迎新，又是新的一年。在最近这段的时间里，如果要问最火最燃的国民话题是什么?相信不少人给你的答案都会是一个月前嫦娥五号去月球挖土。一、 嫦娥归来背后的7.9万家公司2020年12月17日凌晨，完成探月之旅的嫦娥五号怀抱月球“土特产”顺利归来。在为期23天的行程中，嫦娥五号首次实现了中国地外天体采样返回，这不仅标志着中国航天向前迈出的一大步，也是人类探索太空的新里程碑。嫦娥的成功挖土与回归的每一步都牵动着每个中?