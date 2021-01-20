宁德时代回应合资工厂发生爆炸：仅参股 未参与生产运营

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 宁德时代最新资讯 > 正文

宁德时代回应合资工厂发生爆炸：仅参股 未参与生产运营

2021-01-20 20:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:据中新经纬报道，今日，针对“曲靖市麟铁科技厂区尾气回收塔爆炸”一事，宁德时代回应称，仅是参股，未参与生产运营。

QQ截图20210120204034.jpg

今日早些时候，掌上曲靖公众号发布通报称，1月20日上午10时许，曲靖市磷铁科技有限公司厂区一尾气回收塔发生爆炸，事故造成12人受伤，伤者已送往医院全力救治。

QQ截图20210120204144.jpg

据天眼查数据显示，曲靖市麟铁科技的股东分别为宁德时代新能源科技股份有限公司以及深圳市德方纳米科技股份有限公司，持股比例分别为40%和60%。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 一加 网站优化 网站 404 CPM CPC Alt标签 DA JavaScript渲染 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM