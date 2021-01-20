宁德时代回应合资工厂发生爆炸：仅参股 未参与生产运营

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:据中新经纬报道，今日，针对“曲靖市麟铁科技厂区尾气回收塔爆炸”一事，宁德时代回应称，仅是参股，未参与生产运营。
今日早些时候，掌上曲靖公众号发布通报称，1月20日上午10时许，曲靖市磷铁科技有限公司厂区一尾气回收塔发生爆炸，事故造成12人受伤，伤者已送往医院全力救治。
据天眼查数据显示，曲靖市麟铁科技的股东分别为宁德时代新能源科技股份有限公司以及深圳市德方纳米科技股份有限公司，持股比例分别为40%和60%。
站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:据中新经纬报道，今日，针对“曲靖市麟铁科技厂区尾气回收塔爆炸”一事，宁德时代回应称，仅是参股，未参与生产运营。
今日早些时候，掌上曲靖公众号发布通报称，1月20日上午10时许，曲靖市磷铁科技有限公司厂区一尾气回收塔发生爆炸，事故造成12人受伤，伤者已送往医院全力救治。
据天眼查数据显示，曲靖市麟铁科技的股东分别为宁德时代新能源科技股份有限公司以及深圳市德方纳米科技股份有限公司，持股比例分别为40%和60%。
天眼查信息显示，12月30日，中国物流控股一一六号公司与宁德时代合资成立了电池科技公司宁普时代。该公司注册资本为5亿元，法定代表人为郑覆。
宁德时代对此不予置评。但宁德时代表示 :「宁德时代的高强度研发投入和技术储备，以及量产制造能力，能够支撑我们产品竞争力的持续领先。」
德方纳米于1月18日发布公告:德方纳米、宁德时代与江安县人民政府签署投资协议书，约定在四川省宜宾市江安县投资建设“年产8万吨磷酸铁锂项目”，项目总投资约18亿元，分2期建设，总建设周期为36个月。
据企查查显示，1月14日，福鼎时代新能源科技有限公司成立，注册资本 10 亿元，法人为刘恒华，公司经营范围包括新兴能源技术研发、电池制造、电池销售、新材料技术研发等。福鼎时代新能源科技有限公司为宁德时代全资子公司。
根据宁乡发布消息，1月7日18时12 分左右，湖南邦普循环科技有限公司老厂车间发生爆炸起火。湖南邦普为宁德时代孙公司，主要产品为三元前驱体。对于湖南邦普发生的爆炸事件，宁德时代表示，初步评估邦普工厂事故对公司生产经营业务影响有限。
据中国证券报报道，宁德时代或为蔚来固态电池供应商。在1月9日成都举办的蔚来汽车 NIO Day2020大会上，蔚来正式发布首款旗舰轿车et7，最大续航里程超1000公里，搭载数字钥匙，标配智能无框电吸门，百公里加速3.9秒。NIO et7首发版补贴前整车购买方案售价52.6万元。
中国电动汽车百人会论坛上，中国科学院院士欧阳明高表示，目前的技术来说，1000公里续航几分钟充满电，还很安全，成本又很低，这是不可能的。这一发言引发外界对1000公里续航里程车辆的质疑。
12月29日晚，宁德时代发布三份公告，称将分别在福建省福鼎市、四川省宜宾市和江苏省溧阳市投资建设锂电池生产项目或扩大产能，三大项目总投资不超过390亿元。
据财联社消息，蔚来最新发布的固态电池供应商为宁德时代。行业人士指出，电解液含量在10%以下的电池形态被普遍定义为半固态电池。 目前，全固态电池或蔚来发布的半固态电池，都不具备量产能力。
据路透社报道，印尼投资协调委员会负责人周三表示，印尼与韩国LG集团旗下一家公司签署了一份谅解备忘录（MOU），就一项 98 亿美元的电动汽车（EV）电池投资交易达成协议。
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1月20日上午10时许，曲靖市磷铁科技有限公司厂区一尾气回收塔发生爆炸，目前现场救援已结束。该工厂为宁德时代与德方纳米的合资公司，对于该工厂的爆炸，宁德时代回应称：我们仅是参股，未参与生产运营。
据上海证券报报道，国内电动汽车电池供应商宁德时代在某招聘网站发布公告称，因年终订单暴涨，为鼓励大家春节继续留守加班工作，以保证公司出货，特设重大奖金激励。从该账号的公司简介上可以看到，为“宁德时代新能源科技股份有限公司”。
1 月 10 日，绵阳富临精工发布公告称，公司及孙公司湖南升华与宁德时代、长江晨道就共同增资江西升华签署框架协议，增资款项全部用于江西升华拟在四川省射洪市新建年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目。
今日盘中，宁德时代股价一度涨超11%，市值首次突破9000亿元。此前，宁德时代股价一路飙升。12月21日，宁德时代盘中股价首次突破300元，市值突破7000亿元。12月30日，宁德时代市值首次突破8000亿元，位列A股第十位。
今日，宁德时代盘中股价首次突破300元，市值突破7000亿元，这是创业板史上首次有股票市值突破7000亿元。截至收盘，宁德时代股价上涨12.07%，报325元，总市值7570.79亿元。据悉，今年以来，宁德时代涨幅已超过180%。
今日，某招聘网站上出现宁德时代工人招聘信息，该官方账号发布多条与生产制造相关的岗位招聘信息。职位描述称因年终订单暴涨，为鼓励大家春节继续留守加班工作，以保证公司出货，特设重大奖金激励。
今日，中国铁路宣布，于12月24日起在成渝高铁、京沪高铁试行推出计次票和定期票产品。据介绍，计次票、定期票是铁路部门推出的新型票制产品，持有者可在规定的有效期内，乘坐规定次数的、购买产品时指定发到站及席别的列车。可通过12306网站和“铁路12306”手机APP实名购买。同时，该产品仅向已通过身份信息和手机号码核验的12306注册用户开放。
2020年12月24日起，铁路部门在京沪高铁、成渝高铁的部分车次试点“静音车厢”服务。今日起，旅客通过铁路12306网站、手机App、自动售票机等渠道购买京沪高铁、成渝高铁指定车次车票时，如需提供“静音车厢”服务，可根据系统提示自愿选择购买“静音车厢”车票，“静音车厢”设在3号车厢（二等座车）。旅客乘坐“静音车厢”时，需遵守“静音”约定。
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