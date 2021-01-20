iFixit发布苹果AirPods Max拆解报告：可维修性为6分

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:苹果首款头戴式耳机AirPods Max在2020年最后一个月发布，在发布后就获得了大量用户的关注，虽然价格不菲，需要4399元，但还是有很多人购买了这款耳机，甚至出现了需要等待10周时间才能发货的情况，可见这款耳机的受欢迎程度。

（图源：苹果官网）

国外的知名拆解机构iFixit也对苹果这款耳机进行了拆解，他们给Airpod Max的可维修性得分为6分，这是唯一一款得分不为零的AirPods产品。

该报告显示，AirPods Max的许多内部组件是通过螺钉而不是通过胶粘在一起的，从而更易于更换这些零部件。而且，耳垫通过磁性装置固定，因此，经过磨损后，如果要更换它们，可以很容易地完成。

给iFixit团队留下深刻印象的另一件事是连接束带和耳罩的束头带铰链机制。只需打开SIM卡即可将其拆下，而无需打开耳罩。

不过得分既然只有6分肯定也有原因，就是苹果使用螺丝将多个组件绑在一起，而涉及的螺丝类型有很多种，如果你想要打开的话，需要使用到多个不同类似的螺丝头。

另外，要打开AirPods Max，还需要处理胶粘剂，对于普通人来说这都是一件比较困难的事情，同时在尝试这么做的话也可能导致零件的损坏。iFixit指出，与同类型的竞争产品，比如索尼WH-1000XM4和Bose NC700相比，苹果的AirPods Max表现已经算不错。