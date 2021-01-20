通用汽车与Cruise、微软合作自动驾驶商业化

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:1月19日周二，微软官方发布新闻稿，Cruise、General Motors与微软建立了长期战略合作关系，以加速自动驾驶汽车的商业化。微软在公告中表示，两家公司将汇集其卓越的软件和硬件工程，云计算功能，制造专业知识以及合作伙伴生态系统，以改变运输方式，为每个人创造一个更安全，更清洁，更便捷的世界。

Cruise首席执行官丹·安曼（Dan Ammann）表示:“我们为所有人提供更安全，更好，更实惠的交通的使命不仅是一场技术竞赛，而且是一场信任竞赛。” “作为可信赖的技术民主化的高标准，微软将成为我们的动力加强器，在无人驾驶，纯电动汽车，共享车辆领域的商业化提供更大的作用。”

为了释放自动驾驶汽车的云计算潜力，Cruise将利用微软的云计算和边缘计算平台Azure来大规模商业化其独特的自动驾驶汽车解决方案。微软作为Cruise的首选云提供商，还将利用Cruise的深厚行业专业知识来增强其客户驱动的产品创新能力，并通过持续投资Azure来为全球的运输公司提供服务。

微软将与通用汽车，本田和机构投资者一道，对Cruise进行总计超过20亿美元的新股权投资，使Cruise的融资后估值达到300亿美元。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示:“数字技术的进步正在重新定义我们工作和生活的方方面面，包括我们如何移动人员和货物。“作为Cruise和GM的首选云服务商，我们将利用Azure的力量来帮助他们扩展规模并使其成为自动交通的主流。”

通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·巴拉（Mary Barra）说:“在我们迈向零碰撞，零排放和零拥堵的未来世界的过程中，微软是团队的重要成员。”“微软将帮助我们加速Cruise的全电动自动驾驶汽车的商业化，并帮助通用汽车从云计算中获得更多收益，因为我们到2025年将在全球推出30款新型电动汽车，并创造新的业务和服务来推动增长。”

此外，通用汽车将与微软作为其首选的公共云提供商合作，以加快其数字化计划，包括协作，存储，人工智能和机器学习功能。通用汽车将与微软一起探索各种机会，以简化数字供应链中的运营，提高生产率并更快地为客户提供新的移动服务。