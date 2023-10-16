印度塔塔咨询与微软合作，加深AI合作以提高利润率

划重点: - 印度塔塔咨询服务有限公司（Tata Consultancy Services Ltd）与微软合作，致力于为客户开发基于人工智能的软件服务，以谋求更高的利润率，推动增长。 - 该公司加深了与Azure OpenAI的合作，通过使用云端AI工具GitHub Copilot，为金融服务客户提供欺诈检测等解决方案，或为零售商提供个性化客户服务。

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:印度塔塔咨询服务有限公司（Tata Consultancy Services Ltd）正押注其与美国科技巨头微软合作，以开发基于人工智能的软件服务，从而谋求更高的利润率，推动公司的增长。这一合作有望为客户提供更智能化的解决方案，同时为塔塔咨询服务提供竞争优势。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在与微软的合作中，塔塔咨询服务已深化与Azure OpenAI的协作。Azure OpenAI是微软与Sam Altman领导的OpenAI之间的合作关系，旨在推动人工智能技术的发展。通过与Azure OpenAI的合作，塔塔咨询服务能够更好地利用人工智能技术，为其客户提供更智能、高效的解决方案。

此外，塔塔咨询服务还采用了云端人工智能工具GitHub Copilot，该工具可以为金融服务客户提供欺诈检测等解决方案。这有助于金融机构更好地识别和预防欺诈行为，提高了客户的数据安全。对于零售商，GitHub Copilot还可以提供个性化的客户服务，从而增强客户满意度并提升销售。

这一合作使塔塔咨询服务能够更好地满足不同行业客户的需求，提供定制化的解决方案，从而增强了其市场竞争力。通过利用微软的技术资源和专业知识，塔塔咨询服务有望进一步拓宽其业务领域，实现更高的利润率，为公司的增长提供坚实支持。此举也反映了全球范围内企业越来越重视人工智能技术的应用，以提高效率和客户满意度。

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