支付宝重启疫情服务直通车 用户可实时查询各地出行抗疫政策等

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支付宝重启疫情服务直通车 用户可实时查询各地出行抗疫政策等

2021-01-19 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:为了让用户更安心过年，继去年支付宝上线“疫情直通车”专项服务，近日，支付宝和阿里健康联合又重启了“疫情服务直通车”，通过专区形式汇总了超15类便民服务，除市民中心政务办事、生活服务等各项功能，还新增了各地返乡防疫政策实时查等最新服务。

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用户上支付宝搜“疫情”、或上支付宝首页均可点击进入“抗击新冠肺炎”服务专区。该专区目前已上线各地疫情数据播报、实时资讯、疫情地图、辟谣专区、疫情科普、检测机构查询、核酸证明查询、返乡抗疫政策实时查、新冠疫苗接种点查询、获取防疫行程卡、医疗健康服务、风险区域提醒、买药送药服务、市民中心等超15大板块。用户可查询各地防疫动态数据和相关政策，一键获取健康码和防疫行程卡，查询核酸检测机构分布点和检测结果，获取疫苗接种机构分布信息等等。

其中，在“市民中心”，用户可享受“无接触办事”，足不出户，即可方便、快捷地享受到公积金、社保、医保、公安交管、税务等各类办事服务。此外还有各地办事指南、攻略可供参考。

支付宝“疫情服务直通车”此次还上线“返乡政策”板块，可帮用户实时查询了解出发地和目的地城市的防疫政策，包括出发地和目的地是否为中高风险地区，是否需要持有效核酸阴性证明、途经中高风险地区是否需要隔离等信息。

此外，支付宝“疫情服务直通车”专区还上线了新冠病毒疫苗接种信息查询服务。用户进入疫情服务专区，点击“新冠疫苗”板块，即可查询最近的疫苗接种地点、疫苗资讯等等信息。

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