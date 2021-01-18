中国5G终端连接数已超过2亿，位居世界第一

从奥运会到世界杯，从F1 到NBA，具有国际影响力和受众的体育赛事历来是媒体盛宴，而知名大型赛事转播所承载的商业价值更是被视为当代体育传播最值得深挖的部分。从 2020 年沸沸扬扬的英超转播权易主，到由于疫情影响奥运会推迟导致的转播权重谈都成为了媒体关注的热点。而当前网络技术的突飞猛进和赛事热点的转变则让传统体育传媒面临新的挑战，由体育转播起家、深耕体育赛事传播多年的BOB体育更是深谙各中的道理不断寻求新的突破