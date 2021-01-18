中国5G终端连接数已超过2亿，位居世界第一

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中国5G终端连接数已超过2亿，位居世界第一

2021-01-18 15:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:今天，国务院新闻办召开新闻发布会，介绍2020年国民经济运行情况。发布会上，国家统计局局长宁吉喆介绍，我国有220多种工业产品产量居世界第一位，制造业增加值预计连续11年居世界第一位。基础设施不断改善，高速铁路营运总里程达到3.8万公里，高速公路里程超过15.5万公里，5G终端连接数已超过2亿，均居世界第一。

5G手机、5G网络 (4)

此前的2020年12月底，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，2020年我国新增了58万个5G基站，推动共建共享的5G基站33万个，已实现所有地市都有5G覆盖。

据中国信通院数据，2020年1-12月，国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%;国内市场5G手机累计出货量1.63亿部，占同期手机出货量的52.9%。1-12月，上市新机型累计462款，同比下降19.4%。同期，国内市场5G手机出货量1820.0万部，占同期手机出货量的68.4%;上市新机型19款，占同期手机上市新机型数量的42.2%。

5G

来自DIGITIMES的数据显示，2020年全球5G手机出货量高达2.8亿-3亿部，较上一年2000万部的出货量呈现大幅飙升。

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