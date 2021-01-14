DIGITIMES：2020年全球智能手机出货量下降8.8%，5G手机出货量大幅飙升

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日消息:今天DIGITIMES Research发布了2020年全球智能手机出货量报告。数据显示，由于新冠疫情大流行削弱了手机需求和出货量，全球智能手机出货量在2020年下降了8.8%，至12.4亿部。

其中，第一季度全球智能手机出货量同比下降超过20%，第二季度出货量降幅也同样达到两位数，第三季度和第四季度的出货量则有所回升。而在面对不利市场趋势的情况下，2020年全球5G手机出货量高达2.8亿-3亿部，较上一年2000万部的出货量呈现大幅飙升。

DIGITIMES Research表示，2020年的Top6智能手机品牌分别为：三星电子、苹果、华为、小米、Oppo和Vivo。其中，苹果和小米的出货量分别同比增长了10%以上，而三星和华为的出货量都出现了两位数的下降。

此前DIGITIMES Research指出，近年中美关系紧张，为全球智能手机行业带来影响。去年11月，华为宣布出售旗下手机品牌荣耀，DIGITIMES Research认为，荣耀品牌独立之后，可以更方便获得5G手机零组件，以满足中国市场需求。若其机款能搭载Google旗下GMS应用服务，更有助拓展海外市场。虽然华为出售荣耀可维系部分手机业务，但未来仍面临三星、苹果、OPPO及小米等品牌竞争。