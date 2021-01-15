Uber扩大新能源车型Uber Green服务，计划覆盖1400多个城镇

站长之家（ChinaZ.com）1月15日 消息:美国乘车公司Uber正在北美扩大电动和混合动力汽车的Uber Green服务。2020年9月Uber就在北美的15个城市推出这项服务，Uber又宣布计划在1400多个城镇提供新能源车型的乘车服务。

根据美国媒体的报道，Uber Green的强劲扩张目前仅限于美国和加拿大，没有提及欧洲。在欧洲地区，Uber Green目前还在英国、法国、荷兰和葡萄牙的城市进行测试。Uber称这些地区覆盖了其欧洲业务约80%。不过现在Uber的重点还是放在纽约市，华盛顿特区，奥斯丁，休斯顿或温尼伯这些美国大城市。

Uber曾在2020年9月承诺，到2040年，通过其全球平台预定的所有出行工具都是电动汽车、电动代步车或租赁自行车。在北美和欧洲，目标是最早在2030年实现。

在此背景下，Uber Green还宣布了一项计划，使用该服务的驾驶员和乘客都可以获得更多的补贴，Uber希望有更多人使用电动汽车或混动汽车车型。

此外，Uber还与制造商建立了合作伙伴关系，通过这些合作伙伴，驾驶员可以以折扣价租赁电动汽车。在美国和加拿大的合作伙伴是通用汽车公司，英国，法国，荷兰和葡萄牙的合作伙伴是雷诺-日产联盟。

目前尚不清楚有多少辆电动或混合动力汽车正在通过Uber Green运营，因为Uber尚未披露不同版本的注册车辆。