YouTube将在视频中添加购物链接 可直接购买商品

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YouTube将在视频中添加购物链接 可直接购买商品

2021-01-15 14:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:尽管Netflix是流媒体中的王者，但YouTube视频行业的地位依然不可撼动。每天，有数百万的观众通过YouTube观看视频。拥有如此庞大的用户群，让平台尝试通过在视频中插入购物链接成为可能。

此前，YouTube已经尝试过以卡片的形式嵌入了链接，观众点击链接可以直接跳转至YouTube上的其他视频，大大提高了用户参与度。

现在，YouTube正在尝试另一种玩法，通过在视频中添加购物链接直接销售产品。

youtube

据Engadget报道，YouTube将在屏幕的左下角显示一个购物袋图标，点击该图标将列出视频中的特色项目。这些可以链接到相关视频，或者直接购买商品。目前，该测试仅限于试验计划中包含的创作者，并且仅向美国YouTube观众展示。

对于YouTube上的教学视频来说，这一功能无疑是方便的。用户在观看视频时可以直接购买视频中提及的教材而无需再去搜索寻找。目前YouTube暂未公开其收费模式。

当然，该功能的推出势必会激怒部分用户，在视频中插广告被他们认为是伤害用户体验的行为，即使这在Facebook、Instagram等社交媒体已经非常普遍。

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