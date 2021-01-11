腾讯QQ：兴趣部落将在2月底全面停止运营

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:今日，QQ兴趣部落团队发布停运公告称，由于业务发展方向调整，兴趣部落(包括兴趣部落App、兴趣部落网页版及手机QQ端)将全面停止运营并下线。

2021年1月11日，发布内容，金豆充值功能将正式下架，保留打榜、评论功能;2021年1月25日，下架所有功能;2021年2月26日，兴趣部落将关闭服务器，正式停止运营。

据悉，“兴趣部落”是腾讯手机QQ于2014年推出的基于兴趣的公开主题社区，QQ用户可以在“兴趣部落”里实现交流讨论，也可加入相关联的QQ群进行实时聊天;其中功能包括了:附近话题、直播话题、活动版块、匿名部落、私房美图、部落名片等。

以下为公告全文:

尊敬的用户:

兴趣部落自上线以来，有幸见证大家在此相遇相识。由于业务发展方向调整，结局略有遗憾，我们要与大家告别了。兴趣部落（包括兴趣部落App、兴趣部落网页版及手机QQ端）将全面停止运营并下线，具体安排如下:

2021年1月11日，发布内容，金豆充值功能将正式下架，保留打榜、评论功能;

若有剩余已充值金豆未使用需要退款，可于2021年1月11日起至2月28日申请退款。安卓用户将用户ID以标题“【金豆退款申请】+用户ID（QQ或微信号）”的邮件发送至兴趣部落官方邮箱2091225895@qq.com申请退款;IOS用户请通过Apple官方退款渠道进行退款申请，若通过Apple官方退款失败，可提供苹果官方通知的退款失败的证明截图联系官方邮箱沟通退款事宜。

2021年1月25日，下架所有功能;

2021年2月26日，兴趣部落将关闭服务器，正式停止运营。

如有未尽事宜，请联系兴趣部落官方邮箱:2091225895@qq.com 或官方客服QQ:2091225895

对此给您造成的不便，我们深表歉意，并再次衷心感谢您一直以来的陪伴。同时也提醒广大用户，请尽快将您在兴趣部落中的重要内容进行备份保存。

山高水长，也许未来有一天，我们还会再见。

兴趣部落APP服务器关闭后，将不再保存用户相关资料及数据。（《网络安全法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》等相关法律法规另有规定或《兴趣部落软件许可及服务协议》《兴趣部落隐私保护指引》等相关协议另有约定的除外。）

兴趣部落团队

2021年1月11日