亚马逊首次出手就买入11架二手飞机，以提升航空货运能力

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:亚马逊宣布从达美航空和西捷航空购买了11架二手波音767-300飞机，这是这家电子商务巨头首次购买飞机。

多年来，亚马逊一直通过租赁协议稳步提升其航空货运能力，但这是该公司首次拥有自己的飞机。

注：图片来自亚马逊官网截图

受疫情影响，飞机价格已经下降。由于全球各地纷纷下达封锁令，乘客需求大幅下降，各航空公司一直在争相缩小机队规模。亚马逊表示，购买的飞机包括达美航空的7架和西捷航空的4架，西捷航空将于2022年加入亚马逊的网络。

2016年，亚马逊推出了自己的机队，并预计到2022年将拥有超过85架飞机，包括租赁的和自有的。根据一年前的一项分析显示，随着亚马逊加快收购整个物流链，以及结束与联邦快递（FedEx）和联合包裹(UPS)等公司的合作关系，该公司在美国的包裹递送量超过一半。

新购买的飞机旨在帮助加快亚马逊包裹的配送速度。该公司表示，将继续依赖第三方运营商来运营这些新飞机。

亚马逊正在迅速成为运输业的主要参与者。作为最大的快递和物流公司之一，亚马逊注定要在全球人员和物品运输方面扮演重要角色。

最近，亚马逊还收购了自动驾驶汽车初创公司Zoox，参与了电动汽车公司Rivian的多轮融资。另外，该公司还参与了无人驾驶汽车和卡车初创公司Aurora的5.3亿美元融资。（Aurora刚刚收购了优步的自动驾驶汽车部门。）

显然，亚马逊对无人机配送也很感兴趣。该公司最近获得了美国联邦航空管理局的批准，可以在美国运营无人机航空公司，这为它开始在试验基础上提供商业交付铺平了道路。

亚马逊正在从达美航空购买七架二手飞机，从加拿大的西捷航空购买四架。在对它们进行改装以运输货物之后，后四个将在今年晚些时候开始为公司飞行。同时，达美飞机将在2022年加入亚马逊航空。与所有现有飞机一样，亚马逊表示，这些新飞机将由承包商运营。