奥林巴斯相机业务完成转让程序出售完成

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日消息:据奥林巴斯官网消息，奥林巴斯株式会社已在2021年1月1日完成奥林巴斯映像事业转让程序，转让完毕后，今后将由 OM Digital Solutions Corporation 继承奥林巴斯映像事业。

有关映像产品的销售统筹与研究开发部门将依次转移到OM Digital Solutions总部所在地。OM Digital Solutions的映像产品继续保留在越南同奈省工厂生产。原由奥林巴斯生产销售的映像产品，今后将由OM Digital Solutions 提供顾客支持。

OM Digital Solutions Corporation总裁杉本繁实表示:「在多年积累的光学与图像处理技术背景下，奥林巴斯ZUIKO、OM品牌深受好评，IC录音机兼具先进数字录音技术与舒适操控性。OM Digital Solutions将充分运用这些坚实基础，继续提供高质量、高可靠性的产品，并继续研发独特产品，以创造新的价值。」

资料显示，奥林巴斯株式会社是一家精于光学与成像的日本公司。产品包括显微镜、照相机、录音机、内视镜与其他医疗设备。奥林巴斯于1919年创立，总部位于日本东京，美国基地位于宾夕法尼亚州艾伦镇，欧洲总部位于德国汉堡市。 该公司以奥林匹斯山命名，希腊神话中众神居住的地点