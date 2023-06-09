无镜头AI照相机：收集GPS坐标等数据 剩下的交给AI

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:一位荷兰设计师发明一款无镜头照相机Paragraphica，这款照相机的镜头是封死的，也被形容为一款文字生成图片的相机，因为它可以它使用GPS坐标数据和AI来生成特定地点和时刻的“照片”。

如下图，在相机上，有三个物理拨盘，可控制数据和 AI 参数以影响照片的外观，类似于传统相机的操作方式。取景器显示会当前位置的实时描述，按下拍摄键，相机将创建描述图。

Paragraphica通过使用开放 API 从其位置收集数据来运行。利用地址、天气、一天中的时间和附近的地点。结合所有这些数据点，Paragraphica 组成了一个段落，详细描述了当前地点和时刻描述。由此产生的“照片”不仅仅是一张快照，而是对你所处位置的复杂而细微的反映。

简单的说，Paragraphica将当前地点的和取景器里面的物体轮廓，发给 AI 模型。AI 会根据这些信息，生成当前场景的文字描述。这些文字会再传给“图像生成引擎”，最终生成图片。

下面是实际的街景:

下面是Paragraphic生成的街景:

这款相机提供了一种体验我们周围世界的方式，这种方式不仅限于视觉感知。通过位置数据和 AI 图像合成，“Paragraphica”可以通过其他智能的视角更深入地洞察瞬间的本质。

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