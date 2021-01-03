小米11 MiCare上线：两年2次碎屏免费修、延长保修服务

站长之家（ChinaZ.com）1月3日消息:小米11的 MiCare 手机保障服务日前已经正式上线，支持免费换屏、保值换新、延长保修服务。支持小米商城、小米之家支持手机同步下单购买，也可以在手机激活3天内在小米商城 App - 分类 - 小米服务 - 手机保障服务补购，还能在手机签收 / 激活7天内到小米之家补购。

图片来自 小米

据了解，小米 MiCare 服务内容包括：两年2次碎屏免费修;官方延保1年，质量问题免费维修;1年内保值换新，旧机回收价 + 换新补贴。

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小米11于2020年12月28日正式发布，全球首发搭载骁龙888芯片，提供五款时尚配色，磨砂玻璃为黑色、白色、蓝色，素皮为烟紫色和卡其色，起售价3999元。

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外观方面，小米11采用了全新的相机排布设计，整机厚度为8.06mm，重量仅196g，正面搭载6.81英寸四曲面屏，拥有2K 分辨率，515PPI，四档自适应120Hz 刷新率，480Hz 采样率，采用 E4发光材料，峰值亮度1500尼特，Victus 大猩猩玻璃，HDR10+ 认证，JNCD≈0.38，△E≈0.41。

配置方面，小米11全球首发搭载骁龙888，5nm 工艺，拥有 Cortex X1大核，1+3+4核心架构，跑分高达74.5万，GPU 性能提升35%，6400Mbps LPDDR5内存，搭载1亿像素主摄 +123° 广角 + 长焦微距的组合。配备立体声双扬声器，与哈曼「金耳朵」声学团队 联合调校;支持蓝牙音频共享，同时连接两个蓝牙设备;搭载更加强大的 X 轴线性马达。

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续航方面，小米11内置4600mAh 大电量;配备55W 有线疾速闪充，45min 充满100%;50W 无线疾速闪充，53min 充满100%;10W 无线反充。需要注意的是，标准版不含充电器和数据线，套装版含55W 氮化镓充电器和数据线，但价格与标准版完全一致。

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此外，MIUI12.5带来 MIUI + 功能，打通 Android 与 Windows 的界限，让手机与电脑之间协作无间。雷军表示，希望用户选择小米11标准版，真正支持环保理念。

售价方面，小米11的8+128GB 售价为3999元，8+256GB 版本为4299元，12+256GB 版本为4699元。