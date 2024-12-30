京东科技宣布落实20薪：计划到2025年实现

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:京东科技，作为京东集团旗下的业务子集团，专注于为客户提供金融科技产品与技术服务，近日宣布了一项新的薪酬计划。该公司计划到2025年实现全员平均20薪，这是继2024年年终奖发放计划和超过2万名京东客服涨薪通知后，京东在年底前再次实施的大规模加薪计划。

京东此前已经公布了2024年年终奖发放计划，其中高绩效员工与低绩效员工之间的激励差距较往年有所增加。内部员工分享的信息显示，大多数员工能够获得5到8个月的年终奖，而采销部门员工平均能拿到11个月的奖金，绩效为B-的员工也能获得3个月的奖金。这表明京东在年终奖方面的总投入将会有显著增长。

据京东内部人士透露，刘强东在今年5月的讲话中宣布，将为京东采销人员再次加薪，包括现金和股票，现金加薪幅度最低为20%，平均涨幅达到50%，最高可达100%，旨在使薪资达到行业最高水平。

京东科技的这一宣布显示了公司对员工薪酬福利的重视，同时也体现了京东集团在提升员工满意度和企业竞争力方面的持续努力。通过这一薪酬计划，京东旨在吸引和保留人才，同时激励员工的工作热情和创造力，以推动公司的长期发展和市场竞争力。

（举报）