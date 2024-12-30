REDMI Turbo 4 官宣 2025 年 1 月 2 日发布

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:小米旗下品牌REDMI宣布，其新款手机REDMI Turbo4将于2025年1月2日14:00正式发布，并在发布后立即开售。官方对这款手机的宣传语为“好看又能打”，强调其外观和性能的双重优势。REDMI Turbo4的预约已经启动，消费者可以期待在发布当天即能购买到这款新机。

根据官方海报，REDMI Turbo4手机的白色款设计中包含一条细红线，将品牌LOGO与相机模组巧妙分隔。手机采用了后置竖直双摄布局，并配有立边设计，展现出简洁而现代的外观风格。

REDMI Turbo4的主要参数如下:

- 性能:搭载首发的天玑8400-Ultra处理器，为用户带来强劲的性能体验。 - 屏幕:配备1.5K LTPS屏幕，提供清晰的视觉享受。 - 电池:拥有6500mAh左右的电池容量，并支持90W快速充电。 - 影像:后置竖排50MP双摄像头，满足用户的拍照需求。 - 防护:达到IP68防护等级，配合抗摔机身结构，增强手机的耐用性。 - 设计:采用塑料中框和玻璃后盖设计，并配备短焦指纹识别。

REDMI Turbo4的发布，将进一步丰富小米在中高端手机市场的产品线，并满足消费者对于高性价比手机的需求。这款手机的发布，预示着REDMI在新的一年中将继续以创新和质量为核心，为用户带来更多优质的产品选择。

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