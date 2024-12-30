首页 > 原创 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

REDMI Turbo 4 官宣 2025 年 1 月 2 日发布

2024-12-30 09:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:小米旗下品牌REDMI宣布，其新款手机REDMI Turbo4将于2025年1月2日14:00正式发布，并在发布后立即开售。官方对这款手机的宣传语为“好看又能打”，强调其外观和性能的双重优势。REDMI Turbo4的预约已经启动，消费者可以期待在发布当天即能购买到这款新机。

根据官方海报，REDMI Turbo4手机的白色款设计中包含一条细红线，将品牌LOGO与相机模组巧妙分隔。手机采用了后置竖直双摄布局，并配有立边设计，展现出简洁而现代的外观风格。

微信截图_20241230092605.png

REDMI Turbo4的主要参数如下:

- 性能:搭载首发的天玑8400-Ultra处理器，为用户带来强劲的性能体验。

- 屏幕:配备1.5K LTPS屏幕，提供清晰的视觉享受。

- 电池:拥有6500mAh左右的电池容量，并支持90W快速充电。

- 影像:后置竖排50MP双摄像头，满足用户的拍照需求。

- 防护:达到IP68防护等级，配合抗摔机身结构，增强手机的耐用性。

- 设计:采用塑料中框和玻璃后盖设计，并配备短焦指纹识别。

REDMI Turbo4的发布，将进一步丰富小米在中高端手机市场的产品线，并满足消费者对于高性价比手机的需求。这款手机的发布，预示着REDMI在新的一年中将继续以创新和质量为核心，为用户带来更多优质的产品选择。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI Turbo 4将于1月2日发布 王腾：无一短板 直追旗舰

    REDMITurbo4系列手机将于1月2日亮相市场，标志着REDMI品牌在新一年的产品线更新。REDMI的高管王腾在社交媒体上宣布了这一消息，并强调了新机的三大核心优势:外观设计、性能表现和续航能力。REDMITurbo4的发布，无疑将为消费者带来一款兼具颜值、性能和续航的智能手机新选择。

    ​REDMI ​Turbo4 ​天玑8400-Ultra

  • REDMI Turbo 4外观巨变！员工：2024年我最喜欢的REDMI设计

    博主数码闲聊站剧透了REDMITurbo4的外观设计。REDMITurbo4元旦回来就发，这代设计删繁就简，配色都很克制，玻璃机身加强质感，整体很耐看，个人觉得是今年REDMI最好看的设计。相较上代A715，Cortex-A725单核性能提升了10%，功耗下降了35%，能效提升明显，全大核设计则将8个A725的能效优势有机地叠加起来，让天玑8400多核性能和能效直接碾压同级。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • 联发科天玑8400官宣：12月23日发布 REDMI Turbo4首发

    联发科于今日上午宣布，其新一代天玑芯片——天玑8400处理器即将在12月23日15点的发布会上正式亮相。这款新芯片基于台积电4纳米制程技术，采用ArmCortexA725全大核架构设计，标志着联发科在高性能芯片领域的又一进步。REDMITurbo4将全球首发搭载天玑8400芯片，根据天玑8系的产品定位，相关终端的市场价格通常控制在2000元以内，使得REDMITurbo4有望成为同价位性能最强的直屏手机。

    ​天玑8400 ​联发科芯片 ​高性能处理器

  • 2025开年首款新机！REDMI Turbo 4开启预约：首发天玑8400-Ultra

    REDMITurbo4目前已经正式开启预约，该机将于2025年1月发布，是2025开年首款新机。王腾在联发科发布会上介绍，这次将首发天玑8400-Ultra，由REDMI、联发科和Arm联合定义。REDMITurbo4的定价在1500-2000元之间，不出意外，这将是新一代爆款手机。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • REDMI Turbo 4本月不发！王腾：计划有变

    REDMI总经理王腾与米粉互动时暗示，REDMITurbo4本月不会发布，计划有变。博主数码闲聊站暗示，REDMITurbo4的颜值是今年红米最佳的，甚至有超大杯设计的超前瞻性，电池是超大的，耐用性是拉满的。按照天玑8系的产品定位，相关终端价格通常在2000元以内，这意味着REDMITurbo4的定价有望控制在2000元以下，在同档位极具竞争力。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • 红米REDMI Book 16 2025官宣：全新酷睿处理器、19.05小时长续航

    红米REDMIBook162025笔记本今日官宣，将于开年的Turbo4新品发布会上发布。REDMIBook162025首批搭载全新的英特尔酷睿处理器，支持AI调度长续航，拥有19.05小时超长续航，适配小米澎湃OS2，支持小米澎湃智联。RedmiBook162024全面支持小米澎湃智联，并与手机、平板打通，生产力大幅提升，可实现跨设备协同、键鼠协同、妙享桌面、小米互传等功能。

    ​红米笔记本 ​英特尔处理器 ​AI调度

  • REDMI今年最后一款新机！REDMI Turbo 4全球首发天玑8400

    王腾发微博暗示，REDMI12月份还有一款手机要发布，这是REDMI今年最后一款新品。有网友给出了答案：REDMITurbo4。除了REDMI，vivo、OPPO等品牌也有望使用天玑8400芯片。

    ​REDMI ​天玑8400 ​手机发布

  • REDMI Turbo 4定档1月2日！首发天玑8400-Ultra

    作为2025年开年第一款新机，REDMITurbo4已经正式官宣，将于1月2日14:00发布。王腾此前在联发科发布会上介绍，REDMITurbo4将首发天玑8400-Ultra，由REDMI、联发科和Arm联合定义。新机外观设计方面删繁就简，采用简单的竖置双摄方案，配色也都很克制，玻璃机身加强质感，整体很耐看。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • 产品经理胡馨心开箱REDMI Turbo 4：一眼心动

    今天，REDMI产品经理胡馨心开箱上手REDMITurbo4，她开箱的是Turbo4的主打配色祥云白，称一眼心动”。REDMITurbo4祥云白采用白色机身搭配红色线条的撞色设计，两种拼色增加了层次感，双摄模组简洁大方。该机将于1月2日正式发布。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • REDMI Turbo 4官宣搭载6550mAh小米金沙江电池

    红米Turbo4系列手机即将于1月2日与公众见面在发布前夕，官方披露了新机的电池规格，宣称其将挑战冬季续航的极限。这款手机将内置6550mAh的小米金沙江电池，这种电池以其出色的耐用性和长循环寿命闻名，支持1600次的四年耐用长循环。这些特性使得红米Turbo4在性能和用户体验上备受期待，尤其是在电池续航和处理器性能方面的表现。

    ​红米Turbo4 ​手机电池 ​续航挑战

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM