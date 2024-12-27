理想造出L4级自动驾驶车辆还要三年 李想：决定胜负的关键

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:在昨日晚间举办的2024理想AI Talk活动中，理想汽车CEO李想就自动驾驶技术的发展进行了深入讨论。针对端到端技术在自动驾驶中的作用，李想明确表示，端到端技术只能解决L3级别的自动驾驶问题，对于更高级别的L4自动驾驶，则必须依赖于VLA（视觉语言行动模型）。他提出，结合端到端技术和VLA可以满足L3级别的自动驾驶需求，例如实现500至1000公里的长距离接管，从而让驾驶过程变得更加轻松。

谈及L4级别自动驾驶车辆的普及时间表，李想预测，理想汽车实现L4级别自动驾驶还需要三年时间。他强调，这需要技术的成熟、产品的完善、环境与政策的支持，以及消费者对人工智能的信任。

在讨论电动车行业的未来竞争时，李想指出，电动车的竞争实际上是电动化和智能化的双重竞争。他认为电动化只是进入市场的入场券，而L4级别的自动驾驶技术将是决定竞争胜负的关键。他提到，目前业界所做的一切努力都是为了获得L4自动驾驶的入场券，因为L4技术的发展需要巨额的资金投入、强大的数据处理能力和顶尖的人才支持。

李想进一步阐述了获取L4入场券所需的三个条件:首先，需要有至少500万辆车在路上运行以积累数据;其次，车企必须掌握VLA这一基础模型的能力;最后，需要有足够的资金来吸引顶尖人才和储备充足的算力。通过这些条件的满足，理想汽车正朝着L4级别自动驾驶的目标稳步前进。

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