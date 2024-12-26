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马斯克预测：2027年左右AI智力或将反超人类

2024-12-26 11:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:科技企业家埃隆·马斯克在社交媒体上分享了他对人工智能（AI）未来发展的预测，其观点引发了广泛关注。马斯克认为，AI的发展速度超出了人类的认知速度，他预言到2025年底，AI的智力水平将超过任何单一的人类个体。进一步地，他预测在2027至2028年间，AI的整体智力可能会超越全人类。

马斯克进一步强调，随着时间的推移，AI超越人类智力的趋势将变得更加明显，并预计到2030年，AI智力全面超越人类的概率将非常接近100%，这将标志着一个新时代的开始。

马斯克大胆预测： 2027 年AI智力将反超人类

自聊天机器人ChatGPT出现以来，全球对AI领域的投资热情激增。根据CB Insights的数据，去年风投资本在AI初创公司上的投资额高达425亿美元，涉及2500笔融资，显示出资本市场对AI前景的乐观态度。

然而，DeepMind的联合创始人兼CEO Demis Hassabis对当前的AI热潮提出了警告。他认为，人工智能行业正在出现类似于虚拟货币市场的泡沫现象。尽管Hassabis也认为通用人工智能（AGI）可能在未来十年内成为现实，但他强调在实现这一目标之前，还需在关键领域取得突破。因此，他呼吁行业采取更科学、更稳健的方法来推动AGI的发展。马斯克的预测和Hassabis的警告，共同勾勒出了AI发展的双重图景，既有巨大的潜力也有不可忽视的风险。

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