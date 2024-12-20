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B站2024年度报告发布：10000000人全勤 你是其中之一吗

2024-12-20 13:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:哔哩哔哩（B站）发布了2024年度报告，回顾了一年来用户在平台上的活动和趋势。报告揭示了有1000万用户每天访问B站，获得了“全勤奖”。B站通过这份报告希望还原每个用户独特的“生活时刻”，再现一年中与用户共同经历的真实体验，无论是备考、求职、结婚生子等人生大事，还是日常生活中的小事，B站都陪伴着用户。

报告中还提到，许多用户在深夜时分仍在使用B站，显示出平台在用户生活中的重要地位。B站希望展现每个人在不同领域的热爱，以及在爱好圈子里找到的生活避风港。用户在B站上的各种兴趣爱好，无论是学习、消遣还是追星八卦，都在这里得到了满足，这些兴趣塑造了每个用户独一无二的B站DNA。

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B站的年度报告还包含了一些有趣的个人使用习惯，例如有用户习惯听着郭德纲入睡，有的在虚拟主播直播间中欢笑，还有的将B站作为研学四大名著的场所。

此外，报告中还包含了来自用户最喜爱的UP主的感谢视频，B站邀请了约一千名UP主为热爱他们的用户送上惊喜。用户如果有任何想对UP主说的话，也可以通过报告最后写信的方式寄出，实现与UP主的双向互动。

这份年度报告不仅是对用户一年来行为的总结，也是B站与用户共同成长和创造回忆的见证。

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