iPhone或迎六年来设计大换代：镜头模组变为横向排列

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:根据供应链最新泄露的信息，苹果公司计划对其iPhone17系列的相机模组设计进行重大改变，从传统的矩阵排列转变为横向排列，这一设计被形象地称为“条形跑道”。

这一变化可能预示着条形跑道设计将成为未来一年智能手机设计的新趋势。据数码闲聊站的爆料，明年将有更多安卓新机采用这种设计。对于苹果而言，iPhone17系列的这一改变不仅是外观上的更新，还包括产品线的扩展。据悉，苹果计划推出一款更轻薄的新机型——iPhone17Air，该机型将取代现有的iPhone17Plus型号，并与标准版、Pro版和Pro Max版一同构成全新的产品系列。

此外，苹果还计划在2025年将ProMotion技术扩展到所有iPhone机型，这意味着iPhone17系列的所有机型都将支持120Hz的刷新率，此前这一功能仅在“Pro”型号中提供。

在配置方面，预计iPhone17系列将不会采用台积电下一代2纳米芯片，而是使用台积电第三代3纳米制程技术。iPhone17Pro和iPhone17Pro Max预计将搭载A19Pro芯片，而iPhone17和iPhone17Air可能配备A19芯片。

这些更新显示了苹果在技术创新和产品多样化方面的持续努力，同时也为消费者带来了更多的选择和期待。

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