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蔚来汽车法务部对恶意造谣者提起诉讼，三人已被行政拘留

2024-12-15 09:57 · 稿源：站长之家

近日，蔚来汽车法务部发布公告，针对恶意造谣事件采取了法律行动。公告指出，在11月底，有多个网络账号在微博、抖音和微信等社交媒体平台上发布了关于蔚来汽车的不实谣言，这些谣言严重损害了蔚来在资本市场的声誉。

根据法务部的说明，造谣的起因是一名29岁男子谢某，他为了提升自己的自媒体账号知名度，利用 AI 软件合成并传播不实信息。此类虚假信息不仅损害了蔚来的品牌形象，还引起了公众的广泛关注。蔚来汽车在发现这一情况后，立即报警，并与多地公安机关合作展开调查。

蔚来法务部：因散播谣言三人已被行拘、含某汽车品牌两员工

经过调查，警方确认了谣言的传播责任。除了谢某，某汽车品牌的两名员工陈某和裴某也因参与恶意传播被依法处以行政拘留。蔚来汽车表示，因这些谣言的传播造成了极为恶劣的负面影响，公司决定对谢某、陈某和裴某提起民事诉讼，要求他们公开致歉并赔偿经济损失，目前法院已正式受理该案件。

蔚来法务部在公告中强调，网络并非法外之地，恶意造谣和传播谣言的行为是违法的，相关人员必须为自己的行为承担法律责任。公司表示将继续采取法律手段，坚决维护自身合法权益，并保护蔚来品牌的声誉。

值得注意的是，此次事件中传播的谣言涉及比亚迪与蔚来的合作传闻，谣言称比亚迪将收购蔚来。对此，蔚来与比亚迪均已做出辟谣，表明双方没有相关的合作计划。

蔚来法务部重申，所有侵害蔚来合法权益的行为都将被追究法律责任，以保护企业及其员工的合法利益。

划重点:

📌 蔚来汽车对恶意造谣者提起法律诉讼，三名涉事人员已被行政拘留。

📌 谣言的传播者谢某利用 AI 技术合成不实信息，导致严重负面影响。

📌 蔚来将继续采取法律手段，维护品牌声誉并保护合法权益。

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