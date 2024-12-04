欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、百度文心一言上线“深度写作”专业版功能

百度AI推出的文心一言“深度写作”专业版功能，旨在提升AI写作能力，通过主动搜索引用参考资料，满足用户个性化需求。此功能特别适合总结汇报等个性化文字创作，能够自动联网检索相关资料，为用户提供有针对性的创作支持。

【AiBase提要:】 🔍 深度写作功能通过主动搜索引用资料，提升文章内容的丰富性和针对性。 📂 用户可以上传本地资料或从百度网盘导入素材，帮助AI把握项目重点。 🛠️ 提供持续更新的写作模板，满足多种体裁和格式的写作需求。

2、Hailuo AI推I2V-01-Live模型，静态插画秒变活人

Hailuo AI最近推出的I2V-01-Live功能正在革新数字艺术的领域。这项技术能够将静态的二维插画转变为动态影像，为插画师和数字艺术创作者带来了前所未有的创作可能性。通过赋予画中人物微妙的动作和情感表现，I2V-01-Live不仅提升了插画的表现力，还尊重了创作者的艺术风格。

【AiBase提要:】 ✨ 为静态插画注入流畅的动画效果，赋予画面生命力。 🎭 支持多种艺术风格，尊重创作者的想象空间。 🔍 注重动态表现的细节和稳定性，呈现自然真实的画面动态。

3、能看懂图了!字节跳动 AI 助手豆包上线图片理解功能

字节跳动公司最近推出了豆包应用的新功能——图片理解。此功能不仅支持文字识别，还能解析图像内容，甚至理解笑话。豆包作为字节跳动旗下的大模型AI助手，除了图片理解功能外，还支持文本生成、图片生成等多种功能。此外，豆包正在内测视频生成功能，用户可以将图片和文字转化为生动的视频内容。

【AiBase提要:】 🖼️ 豆包APP和PC端新增照片及相机按钮，用户可上传图片进行内容识别。 😂 图片理解功能不仅限于文字识别，还能解析图像内容和理解笑话。 🎥 豆包正在内测视频生成功能，支持将图片和文字转化为生动的视频，用户可自定义风格和效果。

4、AWS推出Nova系列生成AI模型，支持文本、图像和视频生成

在最近的re:Invent大会上，AWS推出了Nova系列生成AI模型，包括文本、图像和视频生成工具。Nova系列旨在处理多种输入形式，包含Micro、Lite、Pro和Premier四种文本生成模型，优化了多种语言，特别是英语。Nova Canvas和Nova Reel则分别用于图像和视频生成，提供用户友好的编辑功能。

【AiBase提要:】 ⚙️ Nova系列包含Micro、Lite、Pro和Premier四种文本生成模型，支持多种输入形式。 🎨 Nova Canvas和Nova Reel分别用于图像和视频生成，提供用户编辑功能。 🔒 AWS对训练数据保密，承诺在版权问题上提供赔偿政策。 详情链接:https://aws.amazon.com/cn/ai/generative-ai/nova/

5、谷歌云发力生成式AI!Imagen3和Veo引入Vertex AI平台

谷歌云最近在人工智能领域取得了重大进展，推出了Imagen3和Veo两款生成式AI工具，进一步扩展了其在图像和视频创作解决方案方面的能力。这些工具将于下周开始向所有Google Cloud客户开放，标志着企业在内容创作效率和创意表现力上的提升。

【AiBase提要:】 🖼️ Imagen3工具能根据文字提示生成高质量图像，并提供图像编辑功能。 🎥 Veo工具支持通过文字或图像提示生成视频，开启了全新的创意空间。 🌟 谷歌云在生成式AI领域的创新，标志着人工智能商业应用的成熟。

6、ElevenLabs推出全新对话式AI平台

ElevenLabs最近推出了一款全新的对话式AI平台，旨在帮助开发者在短时间内构建高效的智能语音代理。该平台具备低延迟和强大的可扩展性，支持语音转文本、文本转语音及对话管理等功能，极大地提升了开发灵活性。

【AiBase提要:】 🎤 平台支持一站式功能，包括语音转文本、文本转语音和对话管理，简化了开发流程。 🛠️ 用户可灵活选择和更换最新的LLM模型，满足多样化的应用需求。 📞 整合Twilio的电话服务，支持呼入和呼出电话，进一步拓展语音代理的应用场景。

7、前微软员工推出 AI 工具 Lica，轻松制作产品演示视频，谁说好视频只能花钱?

Lica是由两位前微软员工创立的AI工具，旨在简化视频制作过程。它能够将屏幕录制和截图转化为高质量的教程和产品视频，解决了传统视频制作耗时费钱的问题。Lica的AI助手不仅能自动添加效果，还能根据用户的需求生成特定风格的视频，极大提升了创作效率。

【AiBase提要:】 🚀 Lica工具由前微软员工开发，专注于简化视频制作，填补市场空白。 🎨 AI助手能够自动添加过渡、音乐和特效，用户可根据需求调整视频风格。 💰 提供免费和付费版本，未来将支持更多视频格式，满足不同用户需求。

8、到2026年，全球 AI 数据中心耗电量将相当于超越八个纽约市

随着人工智能计算需求的急剧上升，预计到2026年，全球AI数据中心的电力需求将达到40吉瓦，相当于八个纽约市的用电量。光计算初创公司Lightmatter正在开发新型光学芯片，以提高数据中心的计算效率和减少能耗。

【AiBase提要:】 ⚡预计到2026年，全球人工智能数据中心的电力需求将达到40吉瓦，相当于八个纽约市的用电量。 💻光计算初创公司Lightmatter正在开发新型光学芯片，以提高数据中心的计算效率和减少能耗。 📈目前已有多个大型人工智能数据中心在建设中，显示出对AI计算基础设施的迫切需求。

9、斯坦福报告:美国在全球 AI 排名中位居首位

根据斯坦福人文中心人工智能研究所发布的新报告分析了全球36个国家的42个与人工智能相关的指标，显示出各国在人工智能领域的表现。美国在私营部门的投资远超中国，显示出其强大的人工智能生态系统，而中国在专利方面表现突出，英国则积极参与国际合作。

【AiBase提要:】 🌍 美国、中国和英国在全球人工智能发展潜力排名中位居前三。 💡 斯坦福研究所分析了36个国家的42个指标，揭示了各国的人工智能实力。 💰 美国在私营部门的人工智能投资远超中国，显示出其强大的人工智能生态系统。

10、6个月估值20亿!25位顶级专家团队打造 Devin让编程效率狂飙8倍

Cognition AI团队在短短六个月内开发出AI编码助手Devin，迅速提升了编程效率，并获得了巨额投资。Devin不仅能独立编写和修复代码，还能自主执行复杂任务，改变了软件工程的未来。

【AiBase提要:】 🛠️ Devin是一个自主的AI编码助手，能独立完成编程任务，提升效率。 💰 Cognition AI团队仅用6个月便获得1.76亿美元投资，估值达到20亿美元。 ⚠️ 尽管Devin的表现受到质疑，但其发展潜力巨大，正在不断提升能力。

11、因恶意攻击被字节起诉800万实习生获NeurIPS2024最佳论文奖

田柯宇在字节跳动实习期间因恶意攻击事件引发关注，尽管他获得了NeurIPS2024最佳论文奖，但其行为却导致了字节跳动的重大损失。田柯宇利用Huggingface的漏洞，伪造恶意代码文件，影响了公司的模型训练，最终被起诉并判赔800万元。

【AiBase提要:】 💡 田柯宇在NeurIPS2024获得最佳论文奖，成为国内第二篇获此殊荣的论文。 ⚖️ 由于在实习期间的恶意行为，田柯宇被字节跳动起诉并判赔800万元。 🔒 此事件引发了对实习生管理和企业技术安全的讨论，强调了加强安全防护的重要性。

12、OpenAI 挖走三位 DeepMind 顶尖工程师，专注多模态 AI 项目

OpenAI 最近从 Google DeepMind 引入了三位资深计算机视觉和机器学习工程师，以增强其在人工智能领域的研发能力。新加入的工程师将专注于多模态 AI 项目，旨在推动不同媒介数据的融合研究。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI 从 DeepMind 引入三位计算机视觉工程师，增强研发实力。 📈 新员工将致力于多模态 AI 项目，推动不同媒介数据的融合研究。 🌍 AI 行业人才流动频繁，顶尖人才的加盟对公司的创新至关重要。

（举报）