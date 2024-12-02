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马斯克加码起诉OpenAI：要求禁止其转变为营利性公司

2024-12-02 08:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:美国联邦法院近日接到了由埃隆·马斯克及其人工智能初创公司xAI的律师团队提交的初步禁令申请，旨在阻止OpenAI完全转变为一家营利性企业，并禁止其限制投资者向包括xAI在内的竞争对手提供资金。

这场法律纠纷始于今年初，马斯克最初在州法院对OpenAI提起诉讼，后撤诉并在联邦法院重新提起。马斯克的律师团队，由马克·托伯洛夫领导，指控OpenAI违反了联邦敲诈勒索法（RICO），并在11月中旬扩大了投诉范围，包括对微软和OpenAI的反垄断法指控。

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马斯克方面认为，微软和OpenAI通过限制投资手段来巩固市场主导地位，同时利用在生成式人工智能发展初期共享的竞争敏感信息。他们指出，OpenAI要求投资者同意的条款构成了“联合抵制”，阻碍了xAI获得必要的投资资本。OpenAI最初作为非营利组织成立，后转为上限盈利模式，目前正进一步转变为完全营利性公司，这可能增加其对投资者的吸引力。今年10月，OpenAI完成了一轮重要融资，估值达到1570亿美元，由Thrive Capital领投，微软和英伟达等也参与了投资。

对于马斯克的指控，OpenAI发言人在声明中表示，马斯克的尝试毫无根据，没有价值。

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