AI旅拍神器！荣耀300系列定档12月2日：将推出三款新机型

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:荣耀官方近日宣布，荣耀300系列环球旅拍新品发布会将于12月2日19点正式举行。此次发布会将推出三款新机型，分别为荣耀300、荣耀300Pro和荣耀300Ultra，展现了荣耀在智能手机领域的最新技术成果。

荣耀300系列在屏幕配置上提供了多样化选择，其中标准版配备1.5K直屏，而高配版则采用1.5K曲面屏。在性能方面，该系列手机最高搭载高通骁龙8Gen3处理器，而超大杯版本还将搭载旗舰级的超声波指纹技术，提供了更快捷、更安全的解锁体验。

在设计上，荣耀300系列实现了6.97mm的超薄设计，刷新了同档产品的轻薄记录。背部的镜头模组采用了全新的“旷野舷窗”设计，延续了荣耀系列不规则对称的个性化风格，主镜框周边的金属质感外衬不仅增强了产品美学意境，也提高了产品的识别度。

荣耀官方介绍，荣耀300系列的“旷野舷窗”设计寓意着用户可以通过手机镜头去探索和记录更多的风景，体验祖国山河之美。在强大AI功能的加持下，荣耀300系列将成为用户的AI旅拍神器。

荣耀CEO赵明对荣耀300系列给予了高度评价，称其为荣耀数字系列史上最强机型，外观漂亮至极，同档位无竞争对手。此外，荣耀300系列超大杯还将配备一颗5000万像素潜望式长焦镜头，为用户提供专业且丰富的拍摄体验。

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