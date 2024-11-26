华为Mate70整机性能提升40%：预装原生鸿蒙系统

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:华为在今日下午的Mate盛典上宣布了Mate70系列的正式发布，这一全新系列手机凭借其卓越的性能和创新技术，被定位为华为历史上最强悍的Mate产品。

华为Mate70系列的性能得到了显著提升，得益于原生鸿蒙操作系统和全新硬件配置，整机性能提升了40%。华为方舟引擎的加入，使得该系列手机在流畅体验和游戏性能上都有了大幅度的提升。Mate70Pro和Pro+型号配备了5700mAh的大容量电池，并支持100W有线超级快充和80W无线超级快充技术，与上一代相比，续航能力提升了24%。

在通信技术方面，Mate70系列采用了第二代灵犀通信技术，这使得在演唱会发图、高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等多种场景下的网络使用体验得到了进一步的提升。该系列手机还实现了出电梯后1秒内迅速恢复网络连接的能力，并在全球范围内首次推出了卫星寻呼功能。

华为常务董事余承东在发布会上强调，Mate系列一直在工艺创新方面引领行业，他认为只有持续的创新才能保持行业的领先地位，抄袭无法带来长远的未来。他自信地表示，能超越Mate的只有下一代Mate产品。华为Mate70系列的发布，不仅展现了华为在智能手机领域的技术实力，也体现了其对未来科技的持续探索和创新。

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