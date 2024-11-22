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王腾：REDMI K系列尤其是Pro版价格会上探 确保同档

2024-11-22 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:REDMI品牌即将于11月27日推出K80系列，与之前的K70系列相比，此次发布会将重点推出两款旗舰产品:K80和K80Pro。这一变化引发了外界对于REDMI产品线可能调整的猜测。对此，REDMI品牌总经理王腾进行了官方回应。

王腾透露，自年初以来，REDMI一直在调整其产品线，新的K系列被定位为冠军旗舰，特别是Pro版本，旨在打造全能旗舰产品。他提到，价格档位将会有所提升，以填补小米数字系列价格上涨后留下的市场空缺。未来，2-3千元的价格区间将由Turbo系列来承接。

王腾强调，无论定价如何变化，REDMI都将致力于在每个价格档位提供极致性价比的产品，确保在同档位中无人能敌。REDMI目前拥有K系列、Turbo系列、Note系列和数字系列四大产品线，覆盖了从高品质入门机到中端机以及性能旗舰的广泛市场。

小米集团总裁卢伟冰也对REDMI的品牌定位进行了阐释，他指出，REDMI的核心价值在于提供极致的配置和性价比，并且在面对任何竞争和挑衅时，都将勇于应对。这表明REDMI将继续坚持其品牌承诺，为用户提供高性能和高性价比的产品。随着K80系列的推出，REDMI将进一步巩固其在智能手机市场的地位，并满足不同消费者群体的需求。

REDMI Turbo系列承接2000-3000元档 王腾：确保同档无敌

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