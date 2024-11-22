雷军发言稿竟是手写的：稿纸有修改和补充痕迹

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:在2024年世界互联网大会乌镇峰会的开幕式上，小米公司的创始人及董事长雷军发表了演讲，分享了他对互联网技术发展和人工智能应用的深刻见解。此次峰会标志着世界互联网大会新十年的起点，同时也是中国互联网全功能接入世界互联网三十周年的纪念。

雷军在演讲中强调，中国是互联网技术不断创新和变革的肥沃土壤。他提到，自己作为产业代表，亲历了中国互联网的各个发展阶段。他认为，人工智能的发展方向应该是“智能向实”和“智能向善”，这是科技服务于社会进步的核心。

他特别提到了小米公司自2016年提出的“All In AI”战略，目前AI技术已广泛应用于小米的多个业务领域。

雷军还详细介绍了小米在智能驾驶领域的最新进展，包括上个月发布的全国城市导航系统，以及即将在12月推出的全场景自动驾驶方案。该方案将集成端到端大模型与视觉语言大模型，标志着小米在汽车领域的技术进步。

面对新技术带来的机遇与挑战，雷军强调智能时代的网络空间治理需要国际合作，特别是通过世界互联网大会等平台。他呼吁科技企业发挥引领作用，确保技术发展能够造福社会，共同迈向一个美好的科技生活。雷军的发言稿被注意到有手写的痕迹和修改补充，显示了其发言的个人化和深思熟虑。

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