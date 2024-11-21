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马斯克与特朗普的密切关系可能削弱 NASA 的力量

2024-11-21 11:31 · 稿源：站长之家

随着特朗普当选总统并与 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克建立紧密关系，NASA 的未来可能会出现重大变化。特朗普已任命马斯克负责一个名为 “政府效率部” 的机构，马斯克承诺将从国家预算中削减2万亿美元，这意味着他将评估与他自己公司 SpaceX 相关的合同。

NASA (1)

这种利益冲突可能会对 NASA 造成巨大的损害，普及政策研究所的国家安全主任彼得・朱尔在《SpaceNews》发表的一篇意见文章中指出，NASA 可能会变成一个将纳税人资金转移到马斯克口袋的渠道。

朱尔对 SpaceX 的火星探测计划表示怀疑，他认为该公司尚未展现出足够的技术能力来完成即使是较不复杂的任务。SpaceX 需要发射多达16艘星际飞船的燃料油罐才能将一艘航天器送至月球表面，而马斯克声称只需8艘，然而这一目标仍然需要相当高的发射频率，而 SpaceX 目前尚未成功将火箭送入轨道。

此外，马斯克的个人问题可能使他在太空计划中变得更加不可靠，包括他与俄罗斯总统普京的密切关系、对种族和性别问题的争议看法以及一系列性骚扰指控。朱尔认为，国会应有能力阻止即将上任的政府削弱 NASA 的力量，并有效防止其活动被转交给一家私人公司。

国会之前已经对 NASA 的方向进行过干预，包括削减预算和强迫重大改革。因此，朱尔呼吁国会进一步推动 NASA 非可再生的太空发射系统（SLS）的发展，这一能力是其他国家或私人公司所无法匹敌的。尽管 SLS 项目已经超支数十亿美元并延误多年，但朱尔的建议强调了国会应保护 NASA 这一 “美国的皇冠明珠”。

特别是在科学研究的角色面临威胁的当下，阻止 NASA 被削弱显得尤为重要，尤其是在特朗普政府以往对实证证据的忽视，诸如气候变化否认等问题，愈发让人感到担忧。

划重点:

🌌1. 特朗普与马斯克的合作可能将 NASA 变为私人利益的工具，损害其独立性。

🚀2. SpaceX 尚未证明其技术能力足以执行复杂的太空任务，未来的月球探测面临挑战。

🏛️3. 国会被呼吁采取行动，保护 NASA 的独立性和科学使命，防止其被削弱。

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