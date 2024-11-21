华为MatePad Pro 13.2英寸官宣11月26日发布

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:华为公司宣布，将在11月26日的Mate品牌盛典上发布两款旗舰智能手机——Mate70系列和Mate X6系列折叠屏，以及史上最强鸿蒙平板华为MatePad Pro13.2英寸。这一系列产品的亮相，标志着华为在智能手机和平板电脑领域的最新技术成果。

全新华为MatePad Pro13.2英寸将成为华为迄今为止屏幕最大的平板电脑，支持磁吸键盘和手写笔，搭载华为原生鸿蒙操作系统。该设备将提供多窗口自由布局的PC级交互功能，使其成为新一代旗舰生产力平板。目前，关于MatePad Pro13.2英寸的具体硬件参数尚未公布，将在盛典上正式揭晓。

据悉，上一代华为MatePad Pro13.2英寸采用13.2英寸屏幕，分辨率为2880*1920，支持全局P3广色域，144Hz高刷新率和1000nits峰值亮度，以及莱茵全局护眼3.0认证。平板内置10100mAh电池，支持88W快充，前摄为1600万像素，后摄由1300万像素镜头和800万像素广角镜头组成，起售价为5199元。

华为MatePad Pro13.2英寸的发布，进一步丰富了华为在高端平板电脑市场的产品线，展现了华为在推动移动办公和数字创作领域的技术实力和创新能力。

（举报）