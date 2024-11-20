何同学抄袭风波原作者发声：不仅窃取他人成果 还欺骗订阅者

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:近日，知名UP主“老师好我叫何同学”因发布视频《我用36万行备忘录做了个动画》而陷入抄袭争议。视频中，何同学提到“我们专门写了一个软件”，这一说法引发了网友的质疑。网友发现，该软件实际上是GitHub上的开源项目“ASCII generator”，并且指出何同学删除了原作者的信息。

面对质疑，何同学在视频评论区作出回应，承认软件是基于开源程序改动而来，并表示在与其他同事协作时出现了纰漏，导致文案和旁白出现问题。随后，科技UP主epcdiy转发了开源项目原作者vietnh1009写给何同学的一封信。

vietnh1009在信中指出，他通过一些在Github上的中国朋友得知，何同学使用了他个人项目，并声称是自己编写的代码。vietnh1009表示，他不仅制作了两段YouTube教学视频，还指导观众如何免费编写这段Python代码。他批评何同学不仅窃取了他人的工作成果，还在欺骗自己的订阅者。

vietnh1009强调，他不希望从这种行为中获利，因为这不是何同学的原创作品，而且观众值得更好的内容。他认为观众付费是为了欣赏何同学的创意和努力，而不是为了看到从互联网上盗用他人的东西。

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