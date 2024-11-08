小米SU7 Ultra工信部证件照发布：预售价81.49万

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:在工信部最新公布的申报名录中，小米SU7Ultra量产版车型正式亮相，此前该车型已公布预售价为81.49万元。作为小米汽车的旗舰产品，小米SU7Ultra以其卓越的规格和性能，被业界称为雷军的“梦想之车”。

申报信息显示，该车型配备了车身同色的大型前唇、前铲以及菱形网格结构进风口，车门下边缘带有Ultra标识的银色涂装，同时配备了碳纤维车顶、侧裙装饰件和外后视镜壳，并在车顶保留了激光雷达。

小米SU7Ultra的整车尺寸为5070（5115）*1970*1465mm，轴距达到3000mm。车辆使用了21英寸黑色轮辋搭配倍耐力P ZERO轮胎，前轮胎规格为265/35R21，后轮胎规格为305/30R21，并配备了碳陶瓷制动盘和前六活塞/后四活塞Akebono黄色制动卡钳。此外，车辆还可选装多样车身拉花，车尾装备有碳纤维固定式大扰流板，尾部标识经过黑化处理，右下角的“SU7Ultra”标识彰显其独特身份。车辆还提供了备倍适登EVO T1绞牙减振器以及闭式双腔空气弹簧，可实现刚度和高度的独立调节。

在动力系统方面，小米SU7Ultra搭载了三台电机，前电机由汇川动力提供，后轴布置了两台小米自研的V8s电机，系统最大输出功率达到1548马力，0-100公里/小时加速时间仅为1.98秒，极速可达350公里/小时，具备原厂状态下直接下赛道的能力。

电池方面，车辆配备了宁德时代麒麟Ⅱ赛道专用高功率电池包，峰值电压为897伏，能够释放最大1330kW的峰值功率，即使在20%的电量下也能释放超过800kW的放电功率，支持最高5.2C充电倍率，10%至80%的充电时间仅需11分钟。

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