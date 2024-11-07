首页 > 原创 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

AI日报：字节旗下AI助手豆包开启视频生成内测；OpenAI买下Chat.com域名；超清AI图像生成模型FLUX 1.1 Pro Ultra发布

2024-11-07 15:42 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、OpenAI成功收购Chat.com域名

OpenAI成功收购知名老牌域名Chat.com，进一步丰富了其在网络领域的资产。这次收购预估金额达2000万美金，展现了OpenAI在人工智能行业的地位和品牌扩展战略。然而，尚未将ChatGPT托管在该域名下，可能不会影响品牌形象。

image.png

【AiBase提要:】

🌐 OpenAI成功收购知名老牌域名Chat.com，指向ChatGPT。

💰 Chat.com曾以1550万美元被HubSpot联合创始人收购。

📉 OpenAI未透露具体收购金额，且未改变ChatGPT的托管域名。

2、字节旗下AI助手豆包开启视频生成内测

字节跳动旗下的AI助手豆包推出视频生成内测，标志着公司正式进军AI视频生成领域。豆包视频生成支持图片文字一键成片，用户可选择风格比例、添加动态和运镜效果，创造独特视频内容。内测阶段需申请资格，未来将对外开放，让用户自由创作更多视频内容。

image.png

【AiBase提要:】

📹 豆包视频生成支持一键成片，转化信息为生动视频内容。

🤖 豆包视频生成采用AI算法，自动将图片和文字转化为视频内容。

🔓 豆包视频生成内测阶段需申请资格，未来将对外开放，让用户自由创作更多视频内容。

详情链接:https://www.doubao.com/video-apply?enter_from=internal_test_click

3、阿里测试AI动漫创作工具 “Animode”:视频一键动漫化

阿里巴巴正在测试一款名为“Animode”的AI视频创作工具，旨在简化视频动漫创作流程。这款工具能帮助用户将现实世界的视频转换为流畅的二次元风格，操作简单易上手，极大提升创作便捷性。AI技术推动动漫创作工具的普及，助力创作者快速制作高质量内容。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 用户可通过上传素材将视频转换为流畅的二次元风格，操作简单易上手。

🎥 工具内置多种场景样式，包括3D场景、动画场景及VR现实融合模式，满足各种创作需求。

🚀 Animode支持捕捉真人动作，实时同步到二次元角色上，提升动作流畅性。

4、AI颠覆服装设计!FLUX.1-dev LoRA 服装生成器来了

FLUX.1-dev LoRA 服装生成器利用先进的人工智能技术，为用户带来前所未有的时尚设计体验，让设计小白也能秒出服装效果图。模型基于丰富的时尚知识库训练，能准确理解用户需求，生成符合流行趋势和消费者偏好的服装设计。用户可通过Hugging Face平台获取模型文件，进行本地部署或二次开发。

image.png

【AiBase提要:】

👗 FLUX.1-dev LoRA 服装生成器利用先进的人工智能技术，让用户体验前所未有的时尚设计过程。

🌟 模型基于丰富的时尚知识库训练，能准确理解用户需求，生成符合流行趋势和消费者偏好的服装设计。

💻 用户可通过Hugging Face平台获取模型文件，进行本地部署或二次开发，为时尚设计领域带来新的可能性。

详情链接:https://huggingface.co/tryonlabs/FLUX.1-dev-LoRA-Outfit-Generator

5、Stability AI发布全新 Stable Diffusion3.5生成模型，三个版本、速度大提升

Stability AI最近推出了全新的深度学习文本到图像生成模型Stable Diffusion3.5，包括三种改进的开源模型，满足不同用户需求。其中Stable Diffusion3.5Large是最强大的模型，参数高达81亿，可生成1兆像素高质量图像。Stable Diffusion3.5Large Turbo提升了速度，适合快速创作。Stable Diffusion3.5Medium平衡了图像生成质量和易定制性，参数为25亿。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 新推出的Stable Diffusion3.5提供三种模型版本，适应不同用户需求。

⚡ Stable Diffusion3.5Large Turbo具备更快的图像生成速度，适合快速创作。

📈 新模型引入查询-键归一化技术，提高了定制性和响应能力。

详情链接:https://stability.ai/stable-image

6、告别模糊画质!超清AI图像生成模型FLUX1.1Pro Ultra发布

FLUX1.1Pro 迎来重大更新，推出全新版本 FLUX1.1Pro Ultra，支持高达4兆像素的分辨率，生成速度大幅提升，每张图片仅需约10秒完成。Ultra模式可生成超高分辨率图像，速度比同类模型快2.5倍，不影响提示词精准度;Raw模式生成更真实、自然图像，适合人像和自然摄影。提供多种灵活配置和输出选项，适用于创意制作、商业展示等多场景。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Ultra模式支持高分辨率图像，速度快2.5倍，不影响提示词精准度。

🎨 Raw模式生成更真实、自然图像，适合人像和自然摄影。

⚙️ 提供多种配置和输出选项，适用于创意制作、商业展示等多场景。

详情链接:https://replicate.com/black-forest-labs/flux-1.1-pro-ultra

7、字节跳动推出X-Portrait2模型，一键生成相同表情神态

字节跳动推出X-Portrait2肖像动画技术，通过先进的表情编码器模型和生成扩散模型，实现超低成本高效的角色动画创作。该技术能传输细微面部表情，保持高保真度，适用于多种场景。

【AiBase提要:】

🚀 X-Portrait2简化了角色动画流程，实现视频中表情转移至肖像生成动画视频。

💡 先进的表情编码器模型训练于大规模数据集，能隐式编码微小表情，生成流畅且具表现力的视频。

💥 X-Portrait2在头部动作、微小表情变化和情感传递方面展现更高准确性，适用于动画内容创作

详情链接:https://byteaigc.github.io/X-Portrait2/

8、阿里达摩院发布八观气象大模型:精度提升40%

阿里达摩院发布的八观气象大模型在气象预报领域取得重要突破，精度提升40%，实现了1公里×1公里×1小时的超精细预测分辨率。该模型通过整合多源数据，提高了关键气象指标的预测准确度，为新能源、电力负荷预测等领域提供了有力支持。展望未来，该模型将持续优化预测能力，拓展应用范围，为各行业提供更精确的决策支持。

【AiBase提要:】

🌦️ 气象大模型精度提升40%，实现超精细预测分辨率。

🌪️ 模型整合多源数据，提高关键气象指标预测准确度。

💡 模型应用于新能源领域，提升新能源发电功率和电力负荷预测准确率。

9、苹果发布iOS18.2公测版，AI表情生成、图像创作工具等系列AI新功能来袭

苹果公司发布了iOS18.2公测版，引入了一系列令人兴奋的人工智能功能，包括AI表情生成器、图像生成工具等。新功能统称为“苹果智能”，基于大型语言模型技术，为用户提供更智能的Siri服务、文本写作和校对助手以及图像生成能力。用户可通过Siri使用新的ChatGPT扩展，进行问题询问、文本撰写、图像生成等。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 新增AI功能:iOS18.2公测版推出多款AI应用，包括表情生成器和图像生成工具。

📅 功能等待:部分新功能需要用户排队申请才能访问，预计等待时间为几天至几周。

🤖 Siri升级:Siri与ChatGPT集成，提供更智能的助手体验，能够撰写文本、生成图像等。

10、重磅反转!特朗普计划撤销拜登签署的 AI 监管命令

特朗普计划撤销拜登签署的 AI 监管命令，引发广泛关注。这一举动可能导致未来 AI 发展面临更少监管，引发担忧。

【AiBase提要:】

🌐 特朗普计划撤销拜登签署的 AI 监管命令，称其为 “危险的” 行政命令。

🔍 拜登的 AI 规定要求科技公司进行风险评估，并上报测试结果，特朗普认为这会拖慢技术进步。

🤖 马斯克与特朗普关系密切，马斯克的 AI 项目可能从放宽的监管中获益。

11、汤姆猫称AI机器人与AI讲故事应用主体功能已完成研发

汤姆猫公司透露了在人工智能领域的最新进展，包括AI机器人和AI讲故事等产品的研发工作已取得重要进展。公司正积极推进产品测试与上线工作，未来可能拓展至教育和陪伴等多种应用场景，提升用户体验。

【AiBase提要:】

🌟 汤姆猫公司正研发AI机器人和AI讲故事等产品，主体功能已完成研发。

🔍 公司正在积极推进产品测试与上线工作，计划尽快推向市场。

🚀 未来AI产品可能拓展至教育和陪伴等多种应用场景，提升用户体验。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • CogVideoX1.5-5B-SAT:开源视频生成模型，支持10秒视频和更高分辨率。

    CogVideoX1.5-5B-SAT是由清华大学知识工程与数据挖掘团队开发的开源视频生成模型，是CogVideoX模型的升级版。该模型支持生成10秒视频，并支持更高分辨率的视频生成。模型包含Transformer、VAE和Text Encoder等模块，能够根据文本描述生成视频内容。CogVideoX1.5-5B-SAT模型以其强大的视频生成能力和高分辨率支持，为视频内容创作者提供了一个强大的工具，尤其在教育、娱乐和商业领域有着广泛的应用前景。

    视频生成 文本到视频 高分辨率

  • Ask The Post AI:华盛顿邮报的AI问答产品

    Ask The Post AI是华盛顿邮报推出的一款基于人工智能的产品，它允许读者就自2016年以来发布的所有报道提出问题。该产品利用生成式AI技术和对话格式，依托华盛顿邮报长期以来基于事实、深入报道的新闻传统，以新的方式取悦并通知读者。Ask The Post AI通过机器学习团队对Climate Answers工具的数据进行提炼，优化了如何检索和匹配自2016年以来新闻室发布的所有报道中与用户查询相关的相关文章。

    AI 问答 新闻

  • Mistral Moderation API:AI内容审核服务，保护下游部署安全。

    Mistral Moderation API是Mistral AI推出的内容审核服务，旨在帮助用户检测和过滤不受欢迎的文本内容。该API是Le Chat中使用的审核服务的同一技术，现在对外开放，以便用户可以根据特定的应用和安全标准定制和使用这一工具。该模型是一个基于LLM（大型语言模型）的分类器，能够将文本输入分类到9个预定义的类别中。Mistral AI的这一API支持原生多语言，特别针对阿拉伯语、中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语和西班牙语进行了训练。该API的主要优点包括提高审核的可扩展性和鲁棒性，以及通过技术文档提供的详细政策定义和启动指南，帮助用户有效实施系统级的安全防护。

    内容审核 AI 多语言支持

  • Medio AI:AI编辑工具，助力企业视频营销本地化。

    Medio AI是一个为企业提供AI编辑工具的平台，专注于视频翻译和视频配音，帮助企业无畏全球扩张，实现视频营销的本地化。产品背景信息显示，Medio AI旨在帮助企业探索更多海外市场，通过AI技术提升视频编辑效率，增强产品在国际市场上的竞争力。产品的主要优点包括无需下载、在线使用、一键去除视频水印、产品翻译、视频配音等。价格方面，Medio AI提供免费试用，并根据不同的功能需求提供不同的付费版本。

    AI编辑 视频营销 本地化

  • PodExtra AI:释放播客的力量，用AI提升播客收听体验

    PodExtra AI是一款先进的AI工具，专为播客收听和知识获取设计。它通过生成播客内容的摘要、思维导图、大纲、亮点和要点，帮助用户快速把握播客的核心内容。产品背景信息显示，播客爱好者平均每周消费超过8集，全球有超过400万的节目可供选择。PodExtra AI通过AI技术，使得用户能够快速浏览内容，节省时间，提高效率。产品定位于帮助用户从海量播客内容中快速获取有价值的信息，特别适合时间紧张但希望从播客中获取知识的人群。

    播客 AI 知识管理

  • 语鲸:，智能语言处理平台

    语鲸是一个专注于语言处理的平台，它利用先进的自然语言处理技术，为用户提供文本分析、翻译、校对等服务。产品背景信息显示，语鲸旨在帮助用户提高写作效率和质量，特别是在多语言环境中。语鲸的价格定位尚未明确，但考虑到其提供的服务，可能会有免费试用和付费版本。

    自然语言处理 文本分析 翻译

  • CR-Mentor:AI驱动的代码审查导师，提升代码质量和审查效率。

    CR-Mentor AI CodeReview Mentor是一个基于人工智能的代码审查工具，它通过积累的最佳实践知识库和大型语言模型（LLM）分析，为主流编程语言提供智能代码审查。该产品支持自定义的代码审查标准，能够为单个文件代码变更提供专业评分和改进建议，并通过LLM生成全面的审查报告，包括代码走查、变更描述和时序图。它与GitHub工作流程深度集成，实现自动化代码审查，支持多语言反馈，帮助整个团队提升代码质量和审查效率。

    代码审查 人工智能 GitHub集成

  • Srcbook:开源、自托管、AI驱动的应用构建器。

    Srcbook是一个开源、自托管的AI驱动应用构建器，它允许用户快速构建和部署各种应用程序。产品背景信息显示，Srcbook旨在提供一个平台，让开发者和非技术用户都能够轻松地构建应用程序，从而提高生产力和创新能力。它支持多种应用场景，如项目管理工具、音乐发现页面、技术文档网站等。Srcbook的主要优点包括开源性、灵活性和易用性，用户可以根据自己的需求定制和扩展功能。

    开源 自托管 AI

  • ReCapture:用户视频的生成性视频摄像机控制

    ReCapture是一种从单一用户提供的视频生成新视频和新颖摄像机轨迹的方法。该技术允许我们从完全不同的角度重新生成源视频，并带有电影级别的摄像机运动。ReCapture通过使用多视图扩散模型或基于深度的点云渲染生成带有新摄像机轨迹的嘈杂锚视频，然后通过我们提出的掩蔽视频微调技术将锚视频重新生成为干净且时间上一致的重新角度视频。这种技术的重要性在于它能够利用视频模型的强大先验，将近似的视频重新生成为时间上一致且美观的视频。

    视频生成 摄像机控制 多视图扩散模型

  • AI Tattoo Generator.net:快速创建个性化纹身设计

    AI Tattoo Generator是一个利用人工智能技术帮助用户快速创建个性化纹身设计的在线平台。该平台使用先进的机器学习算法，根据用户输入生成具有各种风格的现实感纹身概念图，确保用户的想法以视觉上引人入胜的方式呈现。它不仅能够提供即时的设计结果，还能让用户根据自己的偏好进一步定制和细化设计，满足个性化需求。

    AI设计 纹身 个性化

  • Unfaked:AI生成的逼真图片库

    Unfaked是一个提供由人工智能生成的逼真图片的网站，这些图片几乎可以以假乱真。用户可以免费下载并自由使用这些图片。每周都会更新更多的图片。这个平台的重要性在于它为设计师、内容创作者和营销人员提供了一个免费的资源库，他们可以在这里找到高质量的图片资源，而无需担心版权问题。

    AI生成 免费图片 版权免费

  • ComfyUI-GIMM-VFI:基于GIMM-VFI的ComfyUI帧插值工具

    ComfyUI-GIMM-VFI是一个基于GIMM-VFI算法的帧插值工具，使用户能够在图像和视频处理中实现高质量的帧插值效果。该技术通过在连续帧之间插入新的帧来提高视频的帧率，从而使得动作看起来更加流畅。这对于视频游戏、电影后期制作和其他需要高帧率视频的应用场景尤为重要。产品背景信息显示，它是基于Python开发的，并且依赖于CuPy库，特别适用于需要进行高性能计算的场景。

    帧插值 视频处理 图像处理

  • 5ire:简单易用，释放AI的强大力量

    5ire是一个以简洁和用户友好为核心的AI产品，旨在让即使是初学者也能轻松利用大型语言模型。它支持多种文档格式的解析和向量化，具备本地知识库、使用分析、提示库、书签和快速关键词搜索等功能。作为一个开源项目，5ire提供免费下载，并且提供了按需付费的大型语言模型API服务。

    AI 大型语言模型 开源

  • AI Hear:一款在您电脑本地运行的私有软件，提供多语种实时翻译。

    AI Hear是一款在电脑本地运行的私有软件，它通过一键开启多语种实时翻译功能，帮助用户管理音频、译文和时间轴。产品不收集数据，保护用户隐私。它适用于多种场景，如线上会议、网课播客、游戏直播等，并且完全本地运行，相比市面上的实时翻译产品更具性价比。

    实时翻译 音频管理 隐私保护

  • SD Image:使用最新的Stable Diffusion 3.5模型生成高质量图像。

    SD Image的Stable Diffusion 3.5 Image Generator是一个在线图像生成器，它利用最新的Stable Diffusion 3.5模型，包括Medium, Large, Large Turbo，来生成高质量的图像。这项技术的重要性在于它能够通过文本提示（prompt）快速生成图像，为设计师、艺术家和创意工作者提供灵感和便利。产品背景信息显示，SD Image是一个在线平台，用户可以通过它找到灵感、生成图像、探索不同的prompt和模型。目前，该产品提供免费试用，适合需要快速生成图像的用户。

    图像生成 AI艺术 创意工具

  • AI Homeworkify:下一代AI作业助手，免费获取作业答案

    AI Homeworkify是一个基于人工智能的在线问答平台，旨在帮助学生通过提供详细的答案和解题步骤来学习和理解各种学术问题。该平台不涉及版权侵犯，注重教育平等，提供免费、即时的作业帮助，支持多种学科和语言。AI Homeworkify的主要优点包括完全免费、无需注册、即时答案、全天候服务、多设备兼容、隐私保护和逐步解决方案。产品背景信息显示，AI Homeworkify致力于通过技术手段减少教育不平等，为全球学生提供免费的优质学习辅助服务。

    AI 教育 作业帮助

  • AI Voice Lab:在线将文字转换为逼真的语音

    AI Voice Lab免费 AI 文字转语音神器是一个利用最新的类GPT AI语音模型技术，提供超级逼真的配音结果，支持20+种语言和100+种声音，每天提供免费使用次数，适用于视频、音频制作等多种场景，提高内容吸引力。

    AI语音 文字转语音 配音

  • LookAI:零基础小白的Cursor AI编程学习平台

    LookAI是一个专为零基础小白设计的AI编程学习平台，提供Cursor AI编程教程和实战项目，帮助用户认识、学会使用Cursor，落地创意和想法。该平台以视频教程、实战项目和AI资源集合为特色，旨在赋能每一个普通人，让他们在AI时代中能够更好地发挥自己的创造力。LookAI平台免费提供资源，适合所有对AI编程感兴趣的初学者。

    AI编程 零基础 实战项目

  • DataChain:现代Python数据框库，专为人工智能设计。

    DataChain是一个现代的Python数据框库，专为人工智能设计。它旨在将非结构化数据组织成数据集，并在本地机器上大规模处理数据。DataChain不抽象或隐藏AI模型和API调用，而是帮助将它们集成到后现代数据堆栈中。该产品以其高效性、易用性和强大的数据处理能力为主要优点，支持多种数据存储和处理方式，包括图像、视频、文本等多种数据类型，并且能够与PyTorch和TensorFlow等深度学习框架无缝对接。DataChain是开源的，遵循Apache-2.0许可协议，免费供用户使用。

    机器学习 人工智能 数据科学

  • PromptQL:AI驱动的数据访问工具，提升私有数据的智能检索效率。

    PromptQL是一个专为AI设计的代理数据访问工具，它通过代理查询规划，像人类一样检索数据，首先收集相关信息，然后应用合适的大型语言模型（LLM）进行分类和后续处理，以提高私有数据的检索效率和准确性。这一技术的出现，解决了传统搜索算法在封闭领域中对数据检索的局限性，特别是在用户提出非标准化查询时，PromptQL能够更好地理解和响应。产品背景信息显示，PromptQL旨在通过与用户的紧密合作，免费构建首个代理，以评估和提升现有AI代理/助手的性能。

    AI 数据检索 代理查询规划

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM