AI日报：字节旗下AI助手豆包开启视频生成内测；OpenAI买下Chat.com域名；超清AI图像生成模型FLUX 1.1 Pro Ultra发布

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1、OpenAI成功收购Chat.com域名

OpenAI成功收购知名老牌域名Chat.com，进一步丰富了其在网络领域的资产。这次收购预估金额达2000万美金，展现了OpenAI在人工智能行业的地位和品牌扩展战略。然而，尚未将ChatGPT托管在该域名下，可能不会影响品牌形象。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI成功收购知名老牌域名Chat.com，指向ChatGPT。 💰 Chat.com曾以1550万美元被HubSpot联合创始人收购。 📉 OpenAI未透露具体收购金额，且未改变ChatGPT的托管域名。

2、字节旗下AI助手豆包开启视频生成内测

字节跳动旗下的AI助手豆包推出视频生成内测，标志着公司正式进军AI视频生成领域。豆包视频生成支持图片文字一键成片，用户可选择风格比例、添加动态和运镜效果，创造独特视频内容。内测阶段需申请资格，未来将对外开放，让用户自由创作更多视频内容。

【AiBase提要:】 📹 豆包视频生成支持一键成片，转化信息为生动视频内容。 🤖 豆包视频生成采用AI算法，自动将图片和文字转化为视频内容。 🔓 豆包视频生成内测阶段需申请资格，未来将对外开放，让用户自由创作更多视频内容。 详情链接:https://www.doubao.com/video-apply?enter_from=internal_test_click

3、阿里测试AI动漫创作工具 “Animode”:视频一键动漫化

阿里巴巴正在测试一款名为“Animode”的AI视频创作工具，旨在简化视频动漫创作流程。这款工具能帮助用户将现实世界的视频转换为流畅的二次元风格，操作简单易上手，极大提升创作便捷性。AI技术推动动漫创作工具的普及，助力创作者快速制作高质量内容。

【AiBase提要:】 🌟 用户可通过上传素材将视频转换为流畅的二次元风格，操作简单易上手。 🎥 工具内置多种场景样式，包括3D场景、动画场景及VR现实融合模式，满足各种创作需求。 🚀 Animode支持捕捉真人动作，实时同步到二次元角色上，提升动作流畅性。

4、AI颠覆服装设计!FLUX.1-dev LoRA 服装生成器来了

FLUX.1-dev LoRA 服装生成器利用先进的人工智能技术，为用户带来前所未有的时尚设计体验，让设计小白也能秒出服装效果图。模型基于丰富的时尚知识库训练，能准确理解用户需求，生成符合流行趋势和消费者偏好的服装设计。用户可通过Hugging Face平台获取模型文件，进行本地部署或二次开发。

【AiBase提要:】 👗 FLUX.1-dev LoRA 服装生成器利用先进的人工智能技术，让用户体验前所未有的时尚设计过程。 🌟 模型基于丰富的时尚知识库训练，能准确理解用户需求，生成符合流行趋势和消费者偏好的服装设计。 💻 用户可通过Hugging Face平台获取模型文件，进行本地部署或二次开发，为时尚设计领域带来新的可能性。 详情链接:https://huggingface.co/tryonlabs/FLUX.1-dev-LoRA-Outfit-Generator

5、Stability AI发布全新 Stable Diffusion3.5生成模型，三个版本、速度大提升

Stability AI最近推出了全新的深度学习文本到图像生成模型Stable Diffusion3.5，包括三种改进的开源模型，满足不同用户需求。其中Stable Diffusion3.5Large是最强大的模型，参数高达81亿，可生成1兆像素高质量图像。Stable Diffusion3.5Large Turbo提升了速度，适合快速创作。Stable Diffusion3.5Medium平衡了图像生成质量和易定制性，参数为25亿。

【AiBase提要:】 🌟 新推出的Stable Diffusion3.5提供三种模型版本，适应不同用户需求。 ⚡ Stable Diffusion3.5Large Turbo具备更快的图像生成速度，适合快速创作。 📈 新模型引入查询-键归一化技术，提高了定制性和响应能力。 详情链接:https://stability.ai/stable-image

6、告别模糊画质!超清AI图像生成模型FLUX1.1Pro Ultra发布

FLUX1.1Pro 迎来重大更新，推出全新版本 FLUX1.1Pro Ultra，支持高达4兆像素的分辨率，生成速度大幅提升，每张图片仅需约10秒完成。Ultra模式可生成超高分辨率图像，速度比同类模型快2.5倍，不影响提示词精准度;Raw模式生成更真实、自然图像，适合人像和自然摄影。提供多种灵活配置和输出选项，适用于创意制作、商业展示等多场景。

【AiBase提要:】 🚀 Ultra模式支持高分辨率图像，速度快2.5倍，不影响提示词精准度。 🎨 Raw模式生成更真实、自然图像，适合人像和自然摄影。 ⚙️ 提供多种配置和输出选项，适用于创意制作、商业展示等多场景。 详情链接:https://replicate.com/black-forest-labs/flux-1.1-pro-ultra

7、字节跳动推出X-Portrait2模型，一键生成相同表情神态

字节跳动推出X-Portrait2肖像动画技术，通过先进的表情编码器模型和生成扩散模型，实现超低成本高效的角色动画创作。该技术能传输细微面部表情，保持高保真度，适用于多种场景。

【AiBase提要:】 🚀 X-Portrait2简化了角色动画流程，实现视频中表情转移至肖像生成动画视频。 💡 先进的表情编码器模型训练于大规模数据集，能隐式编码微小表情，生成流畅且具表现力的视频。 💥 X-Portrait2在头部动作、微小表情变化和情感传递方面展现更高准确性，适用于动画内容创作 详情链接:https://byteaigc.github.io/X-Portrait2/

8、阿里达摩院发布八观气象大模型:精度提升40%

阿里达摩院发布的八观气象大模型在气象预报领域取得重要突破，精度提升40%，实现了1公里×1公里×1小时的超精细预测分辨率。该模型通过整合多源数据，提高了关键气象指标的预测准确度，为新能源、电力负荷预测等领域提供了有力支持。展望未来，该模型将持续优化预测能力，拓展应用范围，为各行业提供更精确的决策支持。

【AiBase提要:】 🌦️ 气象大模型精度提升40%，实现超精细预测分辨率。 🌪️ 模型整合多源数据，提高关键气象指标预测准确度。 💡 模型应用于新能源领域，提升新能源发电功率和电力负荷预测准确率。

9、苹果发布iOS18.2公测版，AI表情生成、图像创作工具等系列AI新功能来袭

苹果公司发布了iOS18.2公测版，引入了一系列令人兴奋的人工智能功能，包括AI表情生成器、图像生成工具等。新功能统称为“苹果智能”，基于大型语言模型技术，为用户提供更智能的Siri服务、文本写作和校对助手以及图像生成能力。用户可通过Siri使用新的ChatGPT扩展，进行问题询问、文本撰写、图像生成等。

【AiBase提要:】 🌟 新增AI功能:iOS18.2公测版推出多款AI应用，包括表情生成器和图像生成工具。 📅 功能等待:部分新功能需要用户排队申请才能访问，预计等待时间为几天至几周。 🤖 Siri升级:Siri与ChatGPT集成，提供更智能的助手体验，能够撰写文本、生成图像等。

10、重磅反转!特朗普计划撤销拜登签署的 AI 监管命令

特朗普计划撤销拜登签署的 AI 监管命令，引发广泛关注。这一举动可能导致未来 AI 发展面临更少监管，引发担忧。

【AiBase提要:】 🌐 特朗普计划撤销拜登签署的 AI 监管命令，称其为 “危险的” 行政命令。 🔍 拜登的 AI 规定要求科技公司进行风险评估，并上报测试结果，特朗普认为这会拖慢技术进步。 🤖 马斯克与特朗普关系密切，马斯克的 AI 项目可能从放宽的监管中获益。

11、汤姆猫称AI机器人与AI讲故事应用主体功能已完成研发

汤姆猫公司透露了在人工智能领域的最新进展，包括AI机器人和AI讲故事等产品的研发工作已取得重要进展。公司正积极推进产品测试与上线工作，未来可能拓展至教育和陪伴等多种应用场景，提升用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 汤姆猫公司正研发AI机器人和AI讲故事等产品，主体功能已完成研发。 🔍 公司正在积极推进产品测试与上线工作，计划尽快推向市场。 🚀 未来AI产品可能拓展至教育和陪伴等多种应用场景，提升用户体验。

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