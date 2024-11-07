爱奇艺“限制投屏”案二审判决:用户胜诉 提供高清投屏并补偿用户

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:据红星新报道，爱奇艺“限制投屏”案二审判决已落槌，维持原判。爱奇艺须在老会员有效期内持续提供高清投屏，且须补偿41天黄金会员VIP时长。

原告朱元在微博上表示，该案二审已落槌维持原判，即爱奇艺方须在老会员有效期内持续提供高清投屏，且须补偿41天黄金会员VIP时长。

朱元称，虽然他的判决为个案，但爱奇艺面向的是全体同等情形的会员，希望爱奇艺方能够在判决生效后，以公告方式对全体受损会员作出同等补偿。

“如一二审判决所言，平台提供的是‘一对众’的服务，期待作出裁判的北京互联网法院或北京四中院能够以‘司法建议书’的方式建议平台方普适对待;也希望相关行政主管部门以及消费者协会以适当方式责令或建议平台方普适对待。”朱元表示，判决书将在隐去隐私信息后公开，接受公众以及专业人士讨论，并期待能对类案维权提供些许参考。

朱元在2017年就成为爱奇艺会员，事发时，他已经是爱奇艺的7年“老粉”。不仅如此，朱元连续充值成为爱奇艺平台的黄金VIP会员，也已经有5年多时间。

此前在使用爱奇艺的过程中，朱元一直使用投屏功能，当时任何清晰度的投屏都可以选择。

2023年1月11日，朱元发现爱奇艺将黄金VIP会员投屏清晰度限制在480P，如需更高清晰度必须升级至更高级别会员。同年1月31日，朱元将爱奇艺告上法庭，该事件引起网友热议。同年2月20日，爱奇艺发布会员服务优化情况说明称，对投屏功能作出调整，仍处于订阅状态的爱奇艺黄金VIP会员，恢复720P和1080P清晰度的投屏。

朱元表示，“爱奇艺限制投屏案”一审判决结果是:原告作为爱奇艺App黄金VIP会员，在2025年7月15日前享有720P和1080P清晰度的投屏权益;本判决生效之日起七日内，爱奇艺公司补偿原告41天的黄金会员VIP会员时长。

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