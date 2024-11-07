FF发布2024年第三季度财报 FF91累计交付量达到14辆

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:FF于2024年11月7日公布了其2024年第三季度的财务业绩。本季度，公司实现了多项重要进展，包括发布第二品牌FX、公司战略升级以及在中东业务的突破。此外，Faraday Future成功获得并完成了3000万美元的融资，并重获纳斯达克上市合规。

在成本控制和运营费用降低方面，Faraday Future取得了显著成效，运营支出与去年同期相比下降了92.6%，降至380万美元，运营亏损也从去年同期的6640万美元减少至2520万美元。截至2024年9月30日，公司资产总额为4.49亿美元，负债为2.923亿美元，账面价值为1.567亿美元。

Faraday Future的第二品牌FX面向大众市场，计划推出售价区间在2万至5万美元的车型。公司目标是在2025年底前，在获得必要融资支持的前提下，使首辆FX车型下线。目前，FX项目已启动车辆开发的第一阶段，并正按计划推进相关工作以实现该阶段的里程碑目标。公司计划在下周公布FX项目的最新进展和下一步执行计划。

作为公司全球汽车产业桥梁战略的一部分，Faraday Future已与中国四家主机厂建立合作关系，并签署了两份战略框架协议和两份谅解备忘录，旨在推动AIEV在美国市场的发展，并将全球汽车零部件和供应链资源整合到美国市场。此外，公司在全球战略和产品负责人Max Ma与投资人Sheikh Abdulla Al Qassimi的推动下，在中国与FX的合作伙伴进行了新一轮洽谈，并圆满完成了既定目标。

Faraday Future成功获得了总额为3000万美元的融资，并在阿联酋拉斯海马拓展业务，进行了公司注册和设施开发，标志着公司在美国和中国市场以外的“第三极”战略的重要里程碑。公司宣布与Sheikh Abdulla Al Qassimi管理下的Master Investment Group达成共同投资协议，在阿联酋拉斯海马设立中东区域总部。通过位于迪拜的实体公司Faraday Future Middle East FZ-LLC，公司已与拉斯海马经济区（RAKEZ）签署了协议，用于支持当前运营并共同开发一处即将完工的10.8万平方英尺的设施。

公司继续推进FF912.0项目，在第三季度将FF912.0Futurist Alliance交付给了Born Leaders Entertainment公司，累计交付量达到14辆。

展望未来，Faraday Future继续实施双品牌战略，同时寻求更多的战略融资机会。FX品牌的计划目标是在获得必要资金后，于2025年底首辆车下线。公司始终专注于优化运营、降低成本，并通过全球汽车产业桥梁战略和中东战略可持续地拓展其全球业务。

（举报）