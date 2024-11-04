脑机接口黑马公司曝光：Synchron无需开颅挑战马斯克Neuralink

在神经科学领域，一场关于脑机接口技术的竞赛正在激烈进行。与埃隆·马斯克的Neuralink公司相比，Synchron这家由杰夫·贝索斯和比尔·盖茨支持的初创公司，以其侵入性更小的设备在竞争中崭露头角。

Synchron的创始人汤姆·奥克斯利，12年前，创立了Synchron，致力于开发一种能够帮助严重瘫痪患者重新获得与外界连接的技术。

Synchron的产品Stentrode，是一种面向渐冻症、中风及脊髓损伤患者的脑机接口设备。与Neuralink需要开颅手术不同，Stentrode通过颈静脉植入大脑，显著降低了手术风险。该设备类似于一个小圆珠笔弹簧，植入大脑血管后膨胀并固定在上矢状窦的壁上，靠近大脑运动皮层。

Stentrode检测到的大脑信号通过电线传回，沿着静脉传输到患者胸部的接收器，该接收器大小类似于iPod Shuffle，并通过蓝牙将指令传输到电脑或iPad上，使患者能够控制文本信息和其他应用程序。设备安装后，患者需进行校准练习，学习如何用意念控制电脑屏幕。

Synchron自成立以来，已累计融资1.45亿美元，包括2021年Khosla Ventures领投的4000万美元和2022年的7500万美元融资。

（举报）