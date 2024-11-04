首页 > 原创 > 关键词  > 脑机接口最新资讯  > 正文

脑机接口黑马公司曝光：Synchron无需开颅挑战马斯克Neuralink

2024-11-04 11:18 · 稿源：站长之家

神经科学领域，一场关于脑机接口技术的竞赛正在激烈进行。与埃隆·马斯克的Neuralink公司相比，Synchron这家由杰夫·贝索斯和比尔·盖茨支持的初创公司，以其侵入性更小的设备在竞争中崭露头角。

Synchron的创始人汤姆·奥克斯利，12年前，创立了Synchron，致力于开发一种能够帮助严重瘫痪患者重新获得与外界连接的技术。

Synchron的产品Stentrode，是一种面向渐冻症、中风及脊髓损伤患者的脑机接口设备。与Neuralink需要开颅手术不同，Stentrode通过颈静脉植入大脑，显著降低了手术风险。该设备类似于一个小圆珠笔弹簧，植入大脑血管后膨胀并固定在上矢状窦的壁上，靠近大脑运动皮层。

Stentrode检测到的大脑信号通过电线传回，沿着静脉传输到患者胸部的接收器，该接收器大小类似于iPod Shuffle，并通过蓝牙将指令传输到电脑或iPad上，使患者能够控制文本信息和其他应用程序。设备安装后，患者需进行校准练习，学习如何用意念控制电脑屏幕。

Synchron自成立以来，已累计融资1.45亿美元，包括2021年Khosla Ventures领投的4000万美元和2022年的7500万美元融资。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Xbox Support Virtual Agent:Xbox玩家的AI支持助手

    Support Virtual Agent是一个AI驱动的功能，旨在帮助Xbox玩家更高效地解决与支持相关的游戏问题。它能够快速访问support.xbox.com上的信息，回答与Xbox游戏和主机支持问题相关的问题。这一功能的推出，标志着Xbox在提升用户体验和提供即时支持方面迈出了重要一步。Support Virtual Agent目前仅对参与Xbox Insider项目的特定用户开放，并且微软非常重视这些用户的反馈，以改进和优化产品。

    AI Xbox 技术支持

  • O1-Journey:O1复制之旅：战略进展报告第一部分

    O1-Journey是由上海交通大学GAIR研究组发起的一个项目，旨在复制和重新想象OpenAI的O1模型的能力。该项目提出了“旅程学习”的新训练范式，并构建了首个成功整合搜索和学习在数学推理中的模型。这个模型通过试错、纠正、回溯和反思等过程，成为处理复杂推理任务的有效方法。

    人工智能 机器学习 自然语言处理

  • OpenHands on Daytona:AI助手，提升编程效率与协作

    OpenHands结合Daytona平台，提供了一个AI编程助手，能够同时处理多个任务，提高团队的生产力。它具备集成的工作空间，支持自然语言协作，并能适应企业需求。Daytona平台则提供了按需工作空间，支持AI代理的基础设施中间件，使得OpenHands能够在任何基础设施上无缝运行。

    AI编程助手 代码自动化 企业级解决方案

  • 壹伴:高效排版、修图、找素材和回消息的微信编辑器

    壹伴是一款专为微信公众号运营者设计的浏览器插件，集成了排版、修图、素材搜集、消息回复等功能，旨在提高运营效率。产品背景基于公众号运营者对高效工具的需求，主要优点包括一键排版、AI写作赋能、数据洞察等，价格定位为免费试用和付费会员礼包。

    微信编辑器 公众号助手 新媒体运营

  • DreamMuse:探索梦境，洞察潜意识

    DreamMuse是一款基于人工智能和心理健康研究的梦境记录应用，它允许用户记录、组织梦境，并从中获得洞察。该应用通过AI技术将梦境碎片转化为具体目标，帮助用户理解内心叙事，并基于梦境数据提供行动指南。DreamMuse强调数据隐私，核心功能即使在无网络连接的情况下也能使用，确保用户数据的所有权。

    梦境记录 心理健康 人工智能

  • MelodyFlow:高保真文本引导的音乐生成与编辑模型

    MelodyFlow是一个基于文本控制的高保真音乐生成和编辑模型，它使用连续潜在表示序列，避免了离散表示的信息丢失问题。该模型基于扩散变换器架构，经过流匹配目标训练，能够生成和编辑多样化的高质量立体声样本，且具有文本描述的简单性。MelodyFlow还探索了一种新的正则化潜在反转方法，用于零样本测试时的文本引导编辑，并展示了其在多种音乐编辑提示中的优越性能。该模型在客观和主观指标上进行了评估，证明了其在标准文本到音乐基准测试中的质量与效率上与评估基线相当，并且在音乐编辑方面超越了以往的最先进技术。

    音乐生成 文本引导 高保真

  • FullContext:AI驱动的GTM工作流程自动化平台

    FullContext是一个利用人工智能技术赋能GTM（Go-To-Market）工作流程的平台，它通过AI代理实现全天候的客户参与、资格鉴定和演示。该产品由Outreach的联合创始人创建，代表了在简化研究和发现过程、缩短销售周期以及支持自助购买旅程方面的飞跃。FullContext通过自动化演示、提供独特的会话数据和参与评分，帮助团队减少手动工作量，提高销售效率，加快买家在购买过程中的推进速度，缩短交易周期，并从流量中获得新的洞察。

    AI 自动化 销售

  • Regional-Prompting-FLUX:训练无关的区域提示扩散变换器模型

    Regional-Prompting-FLUX是一种训练无关的区域提示扩散变换器模型，它能够在无需训练的情况下，为扩散变换器（如FLUX）提供细粒度的组合文本到图像生成能力。该模型不仅效果显著，而且与LoRA和ControlNet高度兼容，能够在保持高速度的同时减少GPU内存的使用。

    图像生成 AI 文本到图像

  • Loopple AI Website Builder:AI驱动的快速网站构建工具

    Loopple AI Website Builder是一个利用人工智能技术帮助用户快速创建网站的在线平台。用户只需输入提示，设置偏好，AI即可自动处理其余工作，无需编码或设计知识。该产品以其快速、易用和免费的特点，帮助用户节省时间，降低网站开发门槛，特别适合需要快速上线网站以推广业务的中小企业和个人创业者。产品提供免费试用，用户可以无成本体验AI网站构建的魅力。

    AI 网站构建 快速发布

  • Hunyuan3D-1:腾讯推出的3D生成框架，支持文本和图像到3D的生成。

    Hunyuan3D-1是腾讯推出的一个统一框架，用于文本到3D和图像到3D的生成。该框架采用两阶段方法，第一阶段使用多视图扩散模型快速生成多视图RGB图像，第二阶段通过前馈重建模型快速重建3D资产。Hunyuan3D-1.0在速度和质量之间取得了令人印象深刻的平衡，显著减少了生成时间，同时保持了生成资产的质量和多样性。

    3D生成 文本到3D 图像到3D

  • paper-reviewer:自动化论文评审工具，将arXiv论文转化为博客文章。

    paper-reviewer是一个开源项目，旨在自动化地从arXiv论文生成全面的评审，并将其转化为博客文章。该项目提供了一套工具，帮助用户构建自己的论文评审博客。它通过两个Python脚本collect.py和convert.py实现，分别用于收集和生成评审以及将评审转化为博客文章。该工具对于研究人员和学术工作者来说非常有用，因为它可以节省他们评审论文的时间，并帮助他们更有效地分享研究成果。

    arXiv 论文评审 博客文章

  • Fish Speech:语音合成工具，提供高质量的语音生成服务

    Fish Speech是一款专注于语音合成的产品，它通过使用先进的深度学习技术，能够将文本转换为自然流畅的语音。该产品支持多种语言，包括中文、英文等，适用于需要文本到语音转换的场景，如语音助手、有声读物制作等。Fish Speech以其高质量的语音输出、易用性和灵活性为主要优点，背景信息显示，该产品不断更新，增加了数据集大小，并改进了量化器的参数，以提供更好的服务。

    语音合成 深度学习 文本到语音

  • Qreates:高质量产品照片生成器，提升投资回报率。

    Qreates是一个专注于生成高质量产品照片的在线平台，旨在通过逼真的图像提升产品的市场吸引力和投资回报率。该平台利用先进的图像生成技术，允许用户输入简单的提示（prompt）来生成具有特定风格和氛围的产品照片，如海滩风格、赛博朋克风格或复古风格等。Qreates的主要优点在于其高效率和成本效益，用户无需聘请专业摄影师即可获得专业级别的产品图片，这对于电子商务和营销领域尤为重要。

    图像生成 产品摄影 电子商务

  • 腾讯混元3D:首个同时支持文生和图生的3D开源模型

    腾讯混元3D是一个开源的3D生成模型，旨在解决现有3D生成模型在生成速度和泛化能力上的不足。该模型采用两阶段生成方法，第一阶段使用多视角扩散模型快速生成多视角图像，第二阶段通过前馈重建模型快速重建3D资产。混元3D-1.0模型能够帮助3D创作者和艺术家自动化生产3D资产，支持快速单图生3D，10秒内完成端到端生成，包括mesh和texture提取。

    3D生成 自动化 开源模型

  • AFlow:自动化工作流生成框架

    AFlow是一个框架，用于自动生成和优化代理工作流。它利用蒙特卡洛树搜索在代码表示的工作流空间中寻找有效的工作流，替代手工开发，展现出在多种任务上超越手工工作流的潜力。AFlow的主要优点包括提高开发效率、减少人力成本，并能够适应不同的任务需求。

    自动化 工作流 蒙特卡洛树搜索

  • AI-Investigator:企业AI案例分析智能系统

    AI-Investigator是一个利用Claude 3.5 Sonnet API分析企业AI案例的智能系统。该系统支持从提供的URLs分析案例研究以及使用Firecrawl API从公司网站自动发现和分析案例研究。它通过Firecrawl的map endpoint自动发现公司网站上的链接，并使用scrape endpoint提取内容。系统使用Claude识别潜在的案例研究链接，并确保只处理相关的案例研究。它还对企业AI资格进行检查，执行详细的多部分分析，并评估业务影响和技术栈。系统创建三种类型的报告：个别案例研究报告、跨案例分析和执行仪表板。

    AI案例分析 自动化 企业AI

  • Physical Intelligence:将通用人工智能带入物理世界

    Physical Intelligence (π) 是一个由工程师、科学家、机器人学家和公司建设者组成的团队，致力于开发基础模型和学习算法，以驱动当今的机器人和未来的物理驱动设备。该团队旨在将通用人工智能技术应用于物理世界，推动机器人技术的发展和创新。

    人工智能 机器人 物理驱动设备

  • X-Ray Recaps:使用生成式AI快速回顾你喜爱的剧集

    Prime Video的X-Ray Recaps功能利用生成式人工智能技术，为用户提供电视剧集的简短、易于消化的总结。这项功能可以创建整季、单集甚至片段的个性化摘要，精确到观众观看的确切分钟。X-Ray Recaps在用户需要时提供关键情节、角色驱动的情节点和其他细节的文本片段，增强了流媒体体验，让用户无需担心剧透或重看已看过的内容。

    Prime Video 生成式AI 剧情回顾

  • Rive:创建互动式动态图形的新方式

    Rive是一种新型的图形构建方式，它通过丰富的交互性和状态驱动的动画，消除了硬编码图形的需求，使团队能够更快迭代并构建更好的产品。Rive提供了一个全新的图形格式，适用于互动时代，可以用于游戏、应用、网站等多个领域。

    互动图形 动画 设计工具

  • pdf-extract-api:高精度将图片或PDF转换为Markdown文本或JSON结构化文档的API

    pdf-extract-api是一个使用现代OCR技术和Ollama支持的模型将任何文档或图片转换为结构化的JSON或Markdown文本的API。它使用FastAPI构建，并使用Celery进行异步任务处理，Redis用于缓存OCR结果。该API无需云或外部依赖，所有处理都在本地开发或服务器环境中完成，确保数据安全。它支持PDF到Markdown的高精度转换，包括表格数据、数字或数学公式，并且可以使用Ollama支持的模型进行PDF到JSON的转换。此外，该API还支持LLM改进OCR结果，去除PDF中的个人身份信息（PII），以及分布式队列处理和缓存。

    api pdf json

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM