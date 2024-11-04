微软宣布Win10系统将退休 将于2025年10月14日终止支持服务

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:微软公司近日宣布，将于2025年10月14日终止对Windows10操作系统的支持服务，并强烈推荐用户尽快迁移到Windows11系统。这一决定意味着，从该日起，Windows10将不再接收来自Windows更新的免费软件更新、技术支持或安全更新，这可能会影响仍在使用Windows10系统的全球数亿台电脑。

微软表示，自2025年10月14日后，公司将不再为Windows10提供安全更新和技术支持，这可能会导致用户的电脑面临安全风险和兼容性问题。因此，微软建议用户开始计划升级到Windows11，以确保继续获得支持和保护。对于许多用户来说，这可能意味着需要更换新电脑，尤其是那些无法升级到Windows11的旧设备。

这一消息引发了广泛的讨论，一些用户对微软的这一决定表示不满，认为这是迫使用户购买新电脑的手段。同时，也有用户对Windows11的安全性和性能表示期待，认为升级是必要的。微软强调，Windows11带来了许多新功能和改进，包括更好的性能、增强的安全性和现代化的用户体验。

对于Windows10用户来说，现在还有大约一年的时间来准备升级。微软建议用户备份数据，并开始考虑升级计划，以确保在支持服务终止前顺利完成过渡。对于那些担心升级成本的用户，微软建议查看Windows11的系统要求，并探索可能的升级选项，包括购买新设备或升级现有设备。

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