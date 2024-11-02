NASA与SpaceX 合作，推进星际飞船的测试和开发

NASA 官员本周表示，SpaceX 将最早在明年3月尝试将推进剂从一艘在轨运行的星际飞船转移到另一艘，这是一个技术里程碑，将为星际飞船在月球上的无人着陆演示铺平道路。

星际飞船有望改变商业航天业，这一点已得到广泛认可，但 NASA 也寄希望于该飞船能在阿尔特弥斯计划下将人类送上月球。NASA 授予该公司一份价值40.5亿美元的合同，用于建造两艘载人星际飞船，上面级（也称为星际飞船）将自阿波罗时代以来首次将宇航员送上月球表面。

NASA 密切关注星际飞船的测试活动并不令人意外，迄今为止，星际飞船已进行了五次发射。SpaceX 在10月13日的最新一次测试中创造了历史，首次使用安装在发射塔上的“筷子”在半空中接住超重型火箭助推器。

NASA 对 HLS 计划和 SLS 计划采取了截然不同的方法，甚至超越了承包模式。 NASA 的载人着陆系统 （HLS） 项目副经理肯特·乔纳基表示， NASA 对 HLS 计划采取了一种更灵活的方式，允许 SpaceX 自主地进行设计和开发。

星际飞船的下一次重大审查将是2025年夏季的关键设计审查 （CDR），届时 NASA 将证明该公司满足了所有27项系统要求。 NASA 宇航员每月还会与 SpaceX 会面一次，就星际飞船的内部设计提供意见。

如果一切按计划进行，SpaceX 将于2026年9月将宇航员送上月球。 NASA 官员表示，这绝对是他们努力的目标日期，他们目前没有遇到任何已知障碍。

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