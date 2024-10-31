苹果新款Mac mini今日预售：4499元起 内存16GB起步

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:苹果公司今日宣布，其新款Mac mini正式开启预售，这款搭载M4和M4Pro芯片的桌面电脑，以其卓越的性能和精巧的设计，再次刷新了苹果产品线的记录。M4芯片版本的起售价为4499元，而性能更为强大的M4Pro芯片版本起售价为10999元。

新款Mac mini在工业设计上实现了重大突破，其宽度缩减至12.7厘米，相较于前代产品减少了7厘米，高度为4.97厘米，成为苹果历史上体积最小的电脑。在接口配置上，新款Mac mini的正面配备了2个USB-C接口和1个耳机接口，M4版本在背面提供了3个雷雳4接口、1个HDMI接口和以太网接口，而M4Pro版本则提供了3个雷雳5接口，提供了更高速的数据传输能力。

在性能方面，搭载M4芯片的Mac mini配备了10核CPU和10核GPU，而搭载M4Pro芯片的版本则集成了最多达20颗核心，性能是M4芯片版本的2倍。苹果公司表示，与同等价位的PC台式电脑相比，Mac mini的尺寸仅为其1/20，但在速度上却快达6倍。

此外，新款Mac mini首次支持光线追踪技术，进一步提升了图形处理能力。

为了配合Apple Intelligence（苹果智能）的功能，新款Mac mini的起步内存升级至16GB，并且最高可扩展至64GB内存，为用户提供了更多的选择和灵活性。

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