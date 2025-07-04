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荣耀Magic V5今日首销：8999元起 全球最轻薄折叠旗舰

2025-07-04 09:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:今日10:08，荣耀史上最强折叠屏旗舰荣耀Magic V5正式开启销售，起售价为8999元。这款新机一登场便吸引众多目光，因其一举创下8项世界纪录，成为全球最轻最薄的折叠旗舰手机。

在轻薄与性能的极致融合上，荣耀Magic V5表现卓越。它拥有0.18mm超薄高硅电芯芯片、0.014mm超细编织航天纤维、0.003mm超高组装适配精度，机身厚度仅8.8mm，重量仅217g，是目前最薄的折叠手机，也是最轻的折叠手机。同时，其电池性能也十分突出，具备25%最高硅含量电池，容量高达6100mAh，是迄今为止折叠手机中电池容量最大的。此外，2300MPa最强铰链钢材的应用，为手机的耐用性提供了坚实保障。

屏幕方面，荣耀Magic V5同样表现出色。外屏尺寸为6.43英寸，内屏为7.95英寸，内外屏均支持120Hz刷新率、5000尼特峰值亮度以及4320Hz超高频PWM调光，无论是日常使用还是观看高清视频，都能为用户带来流畅且清晰的视觉体验。

核心配置上，荣耀Magic V5搭载骁龙8至尊版旗舰芯片，性能强劲，能够轻松应对各种复杂任务和大型游戏。影像系统方面，后置5000万鹰眼主摄、5000万超广角以及6400万潜望长焦三摄组合，满足用户在不同场景下的拍摄需求。同时，它还配备了新一代青海湖电池，顶配版本拥有6100mAh大容量，为手机的持久续航提供有力支持。

其他功能亮点也十分丰富。荣耀Magic V5拥有GMS谷歌移动服务，折叠屏最多支持5G频段，全版本具备北斗卫星通信功能。内置的YOYO智能体功能强大，是行业内唯一支持与苹果iOS和华为鸿蒙系统互传的机型，极大地提升了用户在不同设备间的数据传输便利性。如此多的创新与突破，让荣耀Magic V5在折叠屏手机市场中脱颖而出，成为众多消费者的新选择。

全球最轻薄折叠屏！荣耀Magic V5首销：狂揽8项世界纪录 8999元起

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