雷军说不要迷信BBA 国产品牌正在全面崛起

站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:今天下午，小米公司的创始人雷军在社交媒体上发表了对国产汽车品牌的看法。他提到，虽然BBA（宝马、奔驰、奥迪）等国际品牌值得我们学习，但我们也不应过分迷信它们，因为国产品牌正在迅速崛起。雷军强调，他更关心的是小米产品的质量、价值和是否能够超出消费者的预期。

在昨天的小米15系列发布会上，小米公司宣布了小米SU7Ultra的量产版，预售价为81.49万元，预计将在2025年3月正式上市。雷军在发布会上将小米SU7Ultra与保时捷Taycan Turbo GT（起售价199.8万元）和特斯拉Model S Plaid(起售价81.49万元)进行了对比。

小米SU7Ultra量产版配备了超级三电机系统，拥有1548PS的马力，能够在1.98秒内完成零至百公里加速，设计最高时速达到350km/h，目标是成为世界上最快的四门量产车。此外，该车型还搭载了纽北调校底盘系统、闭式双腔空气弹簧和高性能阻尼可变减振器，可选配绞牙减振器，无需额外改装即可参与赛道竞速。

小米SU7Ultra量产版还支持多种驾驶模式，并新增了两款运动声浪以及40W外置扬声器，支持声浪外放功能。

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