真我GT7 Pro配备6500mAh泰坦电池 支持120W秒充

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:真我手机官方今日宣布，其GT7Pro型号将配备6500mAh的泰坦电池，并支持120W超级快充技术，目标是挑战骁龙8至尊版的最强续航能力。这款手机与宁德新能源合作研发的电池采用了先进的硅碳负极技术，硅含量达到了行业领先的10%，确保了电池的高性能和耐寒能力，即使在极端的零下30摄氏度环境下也能稳定供电。

真我GT7Pro的屏幕为全球首发的三星Eco苍穹屏，采用8T LTPO自适应变帧技术，根据不同应用场景智能调节刷新率，有效降低功耗。官方数据显示，这项技术最高可减少52%的功耗，在同亮度条件下相比传统屏幕能显著降低耗电量，尤其在高负载应用场景下依然保持出色的续航表现。

此外，真我GT7Pro搭载的骁龙8至尊版芯片基于台积电第二代3nm制程工艺，包含两颗主频达到4.32GHz的超大核及六颗3.53GHz大核的性能核心。高通宣称，该芯片的CPU单核性能提升了45%，多核性能提升了45%，功耗降低了44%，GPU总体性能提升了40%，功耗降低了40%，光线追踪性能提升了35%。

真我GT7Pro的发布时间已确定，将于11月4日14点正式亮相，届时将展示其在续航和性能方面的全面升级。

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