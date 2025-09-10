首页 > 原创 > 关键词  > 苹果发布会最新资讯  > 正文

吴彦祖现身苹果发布会：超期待用上iPhone 17系列

2025-09-10 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:今日凌晨，苹果秋季新品发布会落下帷幕，iPhone17系列携诸多创新亮点登场，引发科技圈与消费者的高度关注，众多明星达人纷纷表达对新机的喜爱，其中吴彦祖的动态更是成为焦点。

发布会结束后，吴彦祖第一时间在微博发文:“时隔多年又来Apple Park了!这幢建筑真的是极简风杰作，任何建筑爱好者都会喜欢!很开心能与@TimCook 见面交流，超级期待在我日后的创作中可以使用新的iPhone系列!”

随后，库克回复道:“很高兴在Apple Park见到你，Daniel!期待看到你用我们的新产品开启更多创意可能。”二人的互动尽显友好，也让大众感受到苹果新品对明星创作者的吸引力。

苹果的牙膏终于“挤爆了”！吴彦祖与库克合影：超期待用上iPhone 17 系列

最受瞩目的当属iPhone Air的惊艳亮相。这款手机最大亮点在于极致轻薄，机身厚度仅5.6mm，成为史上最薄的iPhone。它采用5级钛金属机身，搭配前后双面超瓷晶面板，质感与耐用性兼备。为达成如此轻薄设计，iPhone Air取消了实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM，不过中国版仅限联通用户。性能方面，它搭载A19Pro芯片，内置苹果全新C1X调制解调器，速度比C1快2倍，比iPhone16Pro的高通基带芯片速度更快，能耗却降低了30%，堪称最强大的苹果基带芯片。此外，新机还搭载苹果自研N1芯片，集成Wi-Fi7与蓝牙芯片。

iPhone17系列全系实现高刷也是一大突破。iPhone17标准版有了ProMotion技术加持，也就是俗称的“高刷”，其自适应刷新率最高可达120Hz。同时，屏幕从6.1英寸扩大到6.3英寸，最新采用的超瓷晶面板将抗刮能力提升了3倍。

续航能力上，iPhone17宣称能够“全天电池续航”，视频播放最长可达30小时，并且支持40瓦快充，充至50%电量仅需20分钟，有效缓解了用户的电量焦虑。

内存配置方面，iPhone17最低配内存提升至256GB，但国行起售价仍是5999元，可谓“加量不加价”。若按照年初国补上线6000元的标准，再加上高刷、内存、影像等升级，这或许是近几年来性价比最高的iPhone手机。

Pro系列同样亮点满满。iPhone17Pro Max将最大存储容量扩至2TB，充分满足了拍摄对存储空间的巨大需求。VC均热板被用在iPhone17Pro系列上，让性能释放更加极致。影像功能上，iPhone17Pro系列全部升级为4800万像素三摄，其中8倍长焦镜头是iPhone迄今最长的长焦，最大等效焦距200毫米，采用新一代四重反射棱镜设计，传感器增大56%。苹果在发布会上表示，使用iPhone17Pro系列约等于携带了8个专业镜头。

价格方面，各机型也有明确定价:

iPhone17:256GB售价5999元;512GB售价7999元。

iPhone Air:256GB售价7999元;512GB售价9999元;1TB售价11999元。

iPhone17Pro:256GB售价8999元;512GB售价10999元;1TB售价12999元。

iPhone17Pro Max:256GB售价9999元;512GB售价11999元;1TB售价13999元;2TB售价17999元。

对比iPhone16系列，iPhone17系列在存储容量、性能、影像等方面都有显著提升，而价格却保持了一定的竞争力。此次苹果新品发布，无疑为智能手机市场注入了新的活力，也让消费者对iPhone17系列的实际表现充满期待。

