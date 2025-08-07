苹果市值一夜大涨超1万亿元 将向美国新增1000亿美元投资

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:苹果公司作出重大承诺，将再度于美国本土投入1000亿美元用于制造领域。这一消息甫一传出，便在资本市场引发强烈反响，苹果股价应声大涨，攀升至214.66美元，涨幅高达5.79%，市值涨约1600亿美元（约合人民币1.15万亿元），公司总市值也随之升至3.19万亿美元。

据白宫一位匿名官员透露，苹果此次宣布的新投资涵盖一项全新的制造计划。该计划的核心目标是推动更多苹果供应链环节回归美国，着重加强关键零部件的本土化生产，以此提升美国本土制造业在苹果产业链中的占比。

实际上，这并非苹果首次在美国本土进行大规模投资布局。早在今年2月，苹果就已对外公布计划，在未来四年内于美国投资超过5000亿美元，旨在大力促进美国本土制造业的发展以及研发创新能力的提升。不仅如此，苹果当时还表示计划招聘约20000名员工，招聘岗位大多集中在研发、软件开发以及人工智能和机器学习等前沿领域，为美国相关产业注入新的活力。

回顾过往，美国前总统特朗普曾发出警告，若苹果不将iPhone生产迁回美国，将对其征收至少25%的关税。在此背景下，苹果此次追加1000亿美元的投资承诺，意义深远。一方面，这显示出苹果有意强化与美国政府的合作关系，积极响应美国政府推动制造业回流的政策导向;另一方面，通过供应链本土化战略，苹果有望降低潜在关税风险，减少因国际贸易摩擦可能带来的成本增加，同时提升产品供应的稳定性，确保在全球市场的竞争力。

