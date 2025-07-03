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苹果iOS26 FaceTime可检测裸露行为 违规将紧急暂停通话

2025-07-03 15:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:近日，苹果最新推送的iOS26测试版系统中，对FaceTime功能进行了重要安全升级，新增实时内容检测机制以保障视频通话安全。据测试用户反馈，当系统通过AI算法识别到通话画面中出现裸露行为时，将立即暂停音视频传输，同时冻结通话画面并弹出警告窗口，要求用户终止不当行为。

该技术源于苹果此前推出的通信安全功能，此前主要应用于未成年人保护场景。例如，系统会自动模糊处理照片应用共享相册中的裸露内容，并阻止未成年人接收或发送敏感图像。此次功能扩展首次将成年用户纳入防护范围，标志着苹果内容安全策略的重大转变。

苹果，iPhone14，发布会

值得关注的是，苹果尚未明确说明此次升级是否为最终设计。部分开发者推测，这可能是测试版系统为收集用户反馈而设置的临时功能，亦不排除因算法误判导致的系统异常。但多位行业分析师指出，结合苹果近年来在隐私保护领域的持续投入，此次升级更可能反映其构建全年龄段数字安全生态的战略布局。

技术层面，该功能依托设备端机器学习模型实现实时检测，所有数据处理均在本地完成，符合苹果一贯强调的隐私保护原则。尽管目前仅限测试版用户体验，但若正式推行，将成为全球主流视频通讯工具中首个覆盖全年龄段的自动内容过滤系统。苹果官方暂未公布功能正式上线时间表，表示将持续优化算法准确性并收集用户建议。

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