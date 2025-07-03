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雷军自曝买Model Y：进行对标学习 希望小米汽车超越特斯拉

2025-07-03 10:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:昨晚的直播中，雷军再次深情回顾了小米YU7开启大订后自己的内心感受，直言“我其实是愣住了”。当“3分钟20万订单”这一惊人数据摆在眼前，不仅让雷军本人感到意外，更足以震撼全球汽车产业。要知道，创造这一辉煌成绩的小米，进入汽车行业仅仅一年零三个月，这无疑创造了中国汽车工业的奇迹。

小米YU7作为一款纯电SUV，从诞生之初就注定要与特斯拉Model Y展开一场激烈较量。雷军在直播中透露，目前YU7的订单量主要集中在上海、杭州、北京等城市，而这些城市恰好也是Model Y销量最好的地区。这意味着小米YU7正与Model Y面对面地展开一场硬碰硬的较量。

特斯拉焕新 Model Y

然而，雷军的野心远不止于此。他不仅将目光锁定在Model Y上，更希望小米汽车能够超越特斯拉。为了实现这一目标，雷军今年年初特意购买了几辆Model Y的焕新版车型进行对标和学习。作为早期Model S的车主，雷军深知特斯拉在电动汽车领域的领先地位，但他更希望小米汽车能够以特斯拉为标杆，在各个维度上不断接近，甚至实现超越。

网友对此纷纷评论:“雷军这野心可以，期待小米汽车超越特斯拉的那一天!”“小米汽车发展速度太惊人了，希望早日开上小米车!”

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