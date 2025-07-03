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平台否认高考288分女生借热度变现 称账号无开播记录

2025-07-03 08:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:近日，“女孩高考288分全家欢呼”事件引发网友广泛关注，随后家人被指借此引流带货，相关话题迅速登上热搜，引发舆论热议。对此，抖音黑板报于日前发布声明，就平台掌握的信息及核查举措进行公开说明。

声明中，抖音首先确认了事件的真实性。平台与女孩母亲账号取得联系后，对方通过出示高考成绩查询录屏及准考证，证实了女孩高考288分这一事件属实。

针对网友质疑的“趁热变现”问题，抖音进行了详细核查。经查，当事人母亲账号自2022年起便持续发布探店视频，并非在热点事件发生后刻意蹭热发布。在6月25日上午热点事件发酵期间，该账号虽发布了一条探店视频，但仅产生16单订单，且该视频目前已不可见。此后，该账号未再发布任何探店及商业化类型内容。此外，该账号在2025年以来仅进行过1场直播，即6月25日晚直播分享个人感受，并未开展直播带货活动，也未借炒作相关事件索取打赏。因此，网传“其家庭刚有热度就开启密集直播带货”的说法并不属实。

关于当事人女孩的账号情况，抖音也进行了说明。女孩账号于6月17日注册，注册后至6月25日凌晨曾发布十余条探店视频，但热点事件发生后，该账号未再发布任何探店及商业化类型内容，且目前账号发布的历史内容已不可见。同时，女孩账号无开播记录，网传“其走红后注册多个账号一起直播”“短短两天靠带货产生了19.9万销量”等说法均不实。

抖音在声明中表示，平台已启动热点信息和账号治理机制，对相关不实信息进行治理，并将持续关注事件动态，确保平台内容真实、健康。

抖音否认高考288分女生借热度变现：成绩属实 热点期间只卖了16单

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